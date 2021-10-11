16:45, Сегодня

Зеленский перестраховался — нардеп назвал одну из причин отставки Разумкова Одной из причин снятия Разумкова была вероятность досрочных выборов

О причинах, по которым был отправлен в отставку спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, рассказал в программе ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат из партии "Европейская солидарность" Олег Синютка.

"Одна из причин, почему Зеленский дал команду на снятие Разумкова с должности спикера — это вероятность досрочных президентских, что наиболее вероятно, или парламентских выборов. Кроме того, что он хотел страхом укрепить фракцию "Слуга народа", кроме того, что он строит автократический режим в Украине, он еще и перестраховывал себя на случай досрочных выборов", — сказал он.

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Напомним, 7 октября Верховная Рада проголосовала за отставку спикера Дмитрия Разумкова. Это решение поддержали 284 нардепа. Против были "Европейская солидарность" и ОПЗЖ, остальные фракции дали хотя бы несколько голосов. Вместо Разумкова Рада утвердила кандидатуру первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Ранее Разумков ответил на вопрос, есть ли у него президентские амбиции.

"Президентские выборы пока не начались же. Но раньше все как говорили: из председателя Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали. А дальше посмотрим", — сказал он.