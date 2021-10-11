16:47, Сегодня

В ситуации со смертью нардепа Полякова есть нестыковка: мнение эксперта По мнению эксперта, есть задача сформировать общественное мнение о том, что Поляков пил и употреблял наркотики

В ситуации со смертью народного депутата Антона Полякова есть определенная нестыковка.

Об этом в эфире программы ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" сказал общественный и политический деятель Валерий Клочок.

Как сообщил эксперт, непонятен момент, была ли экспертиза до поста народного депутата Галины Янченко, где она сообщила, что в организме Полякова токсикологи нашли в крови алкоголь и метадон.

"Возникает вопрос. До поста Янченко была экспертиза или не была? Или ее подтолкнули к этому? Это очень интересный момент. Здесь есть определенная нестыковка. Оно свидетельствует четко о том, что есть задача сформировать беспрецедентное, безапелляционное общественное мнение о том, что Поляков пил и употреблял наркотики... В общем это будет означать, что Поляков - алкоголик и наркоман", - отметил он.

Читайте также: "Много нестыковок — криминалист о расследовании смерти нардепа Полякова"

Напомним, народный депутат Галина Янченко (фракция "Слуга народа") сообщила, что у скончавшегося народного депутата Антона Полякова токсикологи нашли в крови алкоголь и метадон.

"Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология", - написала Янченко в своем телеграм-канале в субботу.

Как сообщалось, утром 8 октября в полицию поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

Также спикер МВД Артём Шевченко заявил, что расследование продолжается, а подозрения еще никому не предъявлены.

"Из новых данных единственное, что можно сказать, — что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм, относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, — еще будет устанавливаться после глубоких исследований", — сказал он.

Раньше экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщил, что сам Поляков не стал бы принимать метадон.

"Я посмотрел два последних видео, где Поляков выступал. По его жестикуляции, и я увеличивал, чтобы посмотреть на зрачки, — он не употреблял наркотики. Я это говорю как человек, который начал бороться с наркоманией, когда еще даже не было соответствующих законов. Нет у него признаков того, что он потреблял наркотики. Его (метадон — ред.) легко подкинуть в водку, он быстро растворяется. Есть очень много вопросов, и главный — не всыпал ли ему кто-то во время употребления алкоголя таблетку — а там и четверти таблетки было бы достаточно, чтобы вызвать острое сердечное состояние", — сказал он.