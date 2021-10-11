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"Это невозможно": Береза сравнил Украину с Сомали из-за скандального закона Борислав Береза рассказал, как теперь быть с законом об олигархах

О дальнейшей судьбе закона об олигархах высказался в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Борислав Береза.

"Есть прекрасная пословица: "Когда не знаешь, что делать, делай по закону". Нужно переголосовывать этот законопроект. Подписывать его нельзя, потому что в нем есть противоречия, и когда одна статья противоречит другой — это вообще нонсенс. Есть еще один момент. Зеленский может ветировать этот закон и вернуть его в Верховную Раду. Любой вариант возможен, кроме подписания закона, который содержит противоречивые нормы", — сказал он.

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По словам Березы, нельзя просто взять версию с нормой об СНБО, без НАПК, и подписать ее как комитетскую версию законопроекта.

"Так нельзя, потому что это дает возможность отменить этот закон Конституционным судом Украины как закон, принятый с нарушением регламента. К этому законопроекту много вопросом, особенно по тому, как его принимали. Это невозможно, правовой нигилизм, мы становимся восточноевропейским Сомали. Мы не можем идти таким путем. Рассмотрение этого законопроекта идет в Венецианской комиссии. В середине декабря мы получим результаты. Нужно было дождаться результатов, исправить ошибки и принять закон. Но как всегда монобольшинство, которое хочет лишь удовлетворить Банковую, принимает все, что им выдают сверху", — сказал он.

Напомним, 23 сентября народные депутаты приняли закон №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ был принят во втором чтении и в целом.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Дмитрию Разумкову, который на тот момент был спикером парламента, с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта №5599.

Денисова отмечает, что в случае принятия закона об олигархах в существующей редакции, она будет вынуждена в рамках своих полномочий обратиться в Конституционный суд.

После обращения омбудсмена Людмилы Денисовой председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков решил отправить законопроект №5599 на рассмотрение Венецианской комиссии.