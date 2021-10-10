23:51, Вчера

Люди гибнут — Илларионов о том, как дело Медведчука повлияет на переговоры с Путиным Экс-советник Путина предостерег от переговорных игр с Россией

Новое подозрение политику Виктору Медведчуку опасно в контексте переговоров Украины с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"В прошлый раз, когда осуществлялась какая-то переговорная игра, на границах Украины оказалась стотысячная российская группировка, и два месяца весь мир обсуждал, вторгнутся ли эти войска в Украину. Я бы воздержался от игр, такие игры оборачиваются гибелью, и мы видели, что произошло обострение на линии соприкосновения и погибли люди. И продолжают там гибнуть", — сказал он.

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Илларионов рассказал, как нужно действовать Украине.

"Поэтому в то время, когда российская сторона не заинтересована в прекращении военных действий, со стороны Украины как более ответственного партнера и участника международных отношений, с мой точки зрения, должны приниматься решения, которые минимизируют потери среди украинских граждан и обеспечивают условия для развития самой Украины. Игра нужна, с моей точки зрения, не краткосрочная, а долгосрочная на успех Украины — течение этой каденции и других, любого президента и любой другой власти", — сказал он.

Напомним, вечером 8 октября стало известно, что народному депутату Украины Виктору Медведчуку объявили новое подозрение. По информации издания РБК-Украина, депутата подозревают в государственной измене и пособничестве терроризму. Новое подозрение касается контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

Ранее Илларионов объяснил, почему Украине сейчас невыгодна встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина с учетом последних заявлений России на этот счет.

"Если президент Украины идет на эту встречу с этой повесткой дня, то своим поведением он признает отказ от осуждения Крыма во время этой встречи. Соответственно, вся позиция украинской власти, касающаяся восстановления украинского суверенитета над Крымом оказывается выброшенной", — сказал он.