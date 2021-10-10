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Зеленский поставит себя в неудобное положение: Илларионов о возможной встрече с Путиным Экс-советник Путина рассказал, почему встреча двух президентов нежелательна

О возможности встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина высказался в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" экс-советник Путина Андрей Илларионов.

"Вероятность того, что встреча состоится, есть. Но вопрос, что является целью. Это встреча как таковая или достижение каких-то результатов? У меня такое ощущение, что точно одна сторона хочет встречу, а результаты очень сомнительно, что будут достигнуты. Для Путина это очень эффективный инструмент против Украины и против Зеленского. Предложив 12 пунктов (для обсуждения — ред.), которые вообще не затрагивают Крым и лишь однажды затрагивают Донбасс, они ставят украинского президента в положение "вилки", - отметил он.

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Илларионов подробно объяснил, в чем опасность для Зеленского.

"Если президент Украины идет на эту встречу с этой повесткой дня, то своим поведением он признает отказ от осуждения Крыма во время этой встречи. Соответственно, вся позиция украинской власти, касающаяся восстановления украинского суверенитета над Крымом оказывается выброшенной. Более того, Зеленский ставит себя в неловкое положение по отношению к значительной части украинского политического общества, которое будет критиковать его за то, что он отказался от обсуждения важнейшего для Украины вопроса. Если Зеленский откажется от этой встречи, он подвергнет себя критике с другой стороны. Будут говорить, что была такая возможность, Путин высказал желание встретиться, а Зеленский отказался, значит, он не хочет мира. Позиция Кремля понятна, непонятно только, что в этой ситуации может выиграть президент Украины. Если он полагает, что во время этой встречи может добиться каких-то результатов по Крыму и по Донбассу, его надежды беспочвенны", — сказал он.

Ранее российское издание "Коммерсант" сообщило, что Кремль предложил Украине 12 вопросов для обсуждения на переговорах президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Деоккупация Крыма и урегулирование на Донбассе не входят в этот список. При этом Россия хочет договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений, отменить взаимные санкции и экономические ограничения, возобновить транспортное сообщение и обсудить новый контракт на транзит и поставки российского газа.

Российский правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Путин не хочет встречи с Владимиром Зеленским.

"Такая встреча скорее в минус Путину будет. Зеленский сумеет на такой встрече выставить Путина сумасшедшим диктатором. Этого они тоже не хотят. Поэтому, я думаю, что встречи никакой не будет", — считает Фейгин.