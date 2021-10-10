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Это смерть: Москаль рассказал, чем опасен метадон, который нашли в крови Полякова Политик уверен, что умерший нардеп не употреблял наркотики

Чем опасен метадон, который обнаружили в крови у умершего депутата Антона Полякова, рассказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"Метадон — это синтетический наркотик, который заменяет наркотики опийной группы. Он применяется в небольших дозах, и он сильно бьет по сердцу. Во всех странах над ним очень большой контроль. Он может приводить к инсультам, инфарктам, остановке сердца и другим поражениям сердечно-сосудистой системы. С водкой — это все, это смерть", — сказал он.

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Москаль убежден, что сам Поляков не стал бы принимать метадон..

"Я посмотрел два последних видео, где Поляков выступал. По его жестикуляции, и я увеличивал, чтобы посмотреть на зрачки, — он не употреблял наркотики. Я это говорю как человек, который начал бороться с наркоманией, когда еще даже не было соответствующих законов. Нет у него признаков того, что он потреблял наркотики. Его (метадон — ред.) легко подкинуть в водку, он быстро растворяется. Есть очень много вопросов, и главный — не всыпал ли ему кто-то во время употребления алкоголя таблетку — а там и четверти таблетки было бы достаточно, чтобы вызвать острое сердечное состояние", — сказал он.

Напомним, Антон Поляков был обнаружен мертвым в такси 8 октября. По сообщению киевской прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Правоохранители сообщили на брифинге, что полиция рассматривает две версии: смерть вследствие хронического заболевания и отравление неизвестным веществом - самостоятельно или другим лицом. При этом правоохранители на данный момент больше склоняются к версии естественной смерти. По информации полиции, вечером нардеп употреблял алкоголь.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко сообщила в эфире телеканала "Украина 24" со ссылкой на собственные источники, что в крови Антона Полякова по результатам токсикологической экспертизы нашли метадон и алкоголь.