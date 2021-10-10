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Саакашвили будет сидеть в тюрьме в Грузии – политолог озвучил сроки Грузинский эксперт рассказал, можно ли Саакашвили надеяться на скорое освобождение

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сядет в тюрьму на Родине — об этом заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" грузинский политолог Арчил Сихарулидзе.

"По двум делам ему вынесли приговор, это 3 и 6 лет. В теории он должен сидеть 6 лет. Однако, возможно, если в 2024 году на парламентских выборах выиграет его партия, его могут освободить. Но нынешний президент уже заявила, что помиловать она его не собирается, так что до 2024 года, скорее всего, он будет сидеть в тюрьме. С экстрадицией две проблемы. Первая – он нарушил закон Грузии еще раз, незаконно пересек границу. Также он незаконно пересек украинскую границу, это уже два правонарушения. Хорошо, будем считать, что Украина его прощает, но Грузия не может этого сделать. Во-вторых, для "Грузинской мечты", правящей силы, принципиально, чтобы он сидел в Грузии. Я думаю, они не уверены, что в Украине его не будут держать в привилегированном состоянии и не отпустят, поэтому будут максимально пытаться держать в Грузии", — сказал он.

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По словам эксперта, ради Саакашвили грузины не станут устраивать революцию.

"Многие партии отказались принимать участие в митингах. Надо понимать одну вещь – в Грузии ради Михаила Саакашвили никакой революции не будет. Есть усталость, и с западными коллегами есть договор: единственный случай изменения правительства – это выборы. Запад не хочет видеть в Грузии новые госперевороты и новую разруху. Скорее всего, он будет сидеть в тюрьме до парламентских выборов", — сказал он.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Родину накануне выборов, чтобы поддержать своих сторонников - оппозиционную партию "Единое национальное движение". 1 октября стало известно, что Саакашвили был арестован грузинскими правоохранителями. Против Саакашвили в Грузии возбуждено 4 уголовных дела, в частности, за злоупотребление полномочиями, будучи президентом, и растрату бюджетных средств. Саакашвили заочно приговорен к 6 годам тюрьмы.

Адвокат политика говорит, что есть два варианта – экстрадиция в Украину и помилование президентом. Но президент Саломе Зурабишвили заявила, что помилования не будет.

Тем временем, в украинской Госпогранслужбе начато служебное расследование по факту нелегального пересечения украинской границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом сообщил в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источники издания.