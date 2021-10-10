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Политолог рассказал, с кем сотрудничать Разумкову: "Вижу успешную карьеру" Вадим Карасев сделал прогноз по политическому будущему экс-спикера

С кем лучше сотрудничать экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову для удачной политической карьеры, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Вадим Карасев.

"Начинать (Разумкову – ред.) надо с команды, начинать надо готовиться к парламентским выборам, которые будут в конце октября 2023 года. Для этого нужно сформировать политическую силу, партию. Думаю, пока что самостоятельно либо под него партию так просто не создать. Думаю, это может быть какая-то коалиция или коллаборация с тем или иным уже известным политиком для того, чтобы усилить друг друга. Тут не обойдешься 5% или небольшой партией. Во-вторых, у нас сегодня все политические силы, кроме "Слуги народа", фланговые, нишевые", — сказал он.

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Эксперт рассказал, в каких регионах избиратели поддержат Разумкова.

"Думаю, если будет создаваться новый политический проект, в том числе под Разумкова, он может быть широкоохватным, из нескольких мощных политических игроков. Например, Гройсман – центральные и западные регионы, у него есть стабильные 5-6%, но этого мало. А если взять восточные и центральные регионы, тут больше может добрать Разумков, он позиционировался в центрально-восточном электорате, скажем так. Может, еще кто-то добавится. То есть я вижу успешную политическую карьеру Разумкова в таком варианте, не вождистском", — сказал он.

Напомним, 7 октября Верховная Рада проголосовала за отставку спикера Дмитрия Разумкова. Это решение поддержали 284 нардепа. Против были "Европейская солидарность" и ОПЗЖ, остальные фракции дали хотя бы несколько голосов.

Вместо Разумкова Рада утвердила кандидатуру первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Ранее Разумков ответил на вопрос, есть ли у него президентские амбиции.

"Президентские выборы пока не начались же. Но раньше все как говорили: из председателя Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали. А дальше посмотрим", — сказал он.