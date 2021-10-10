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Много нестыковок — криминалист о расследовании смерти нардепа Полякова Эксперт рассказал, какие у него есть вопросы по делу умершего нардепа

Заявления депутатов по поводу смерти нардепа Антона Полякова мешают следствию, рассказал криминалист Григорий Усатый в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"То, что мы видим в открытом доступе в СМИ, — разнообразие версий, мотивов и так далее. Такие позиции должны высказывать не народные депутаты, когда они озвучивают версии раньше, чем органы досудебного расследования, они мешают следствию. Из того, что мы видим, следствие определило, что это умышленное убийство с отметкой "естественная смерть". Это очень удобная версия, но при таких условиях без ответа остаются вопросы: если это естественная смерть, то много нестыковок даже во время проведения досудебного расследования", — сказал он.

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Эксперт объяснил, какие могут возникнуть вопросы к следствию.

"В частности – как так может быть, если молодой человек 33 года, который никогда не жаловался на здоровье, социально активный, не злоупотребляющий алкоголем и наркотиками, оказался в такой ситуации? Очевидно, что если вопросы задаются так, то органам досудебного расследования нужно было дополнительно квалифицировать эти действия по ч. 3 ст. 314 Уголовного кодекса – незаконное введение любым способом наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов в организм другого лица против его воли. И вопрос к судмедэкспертам, как закрытая информация под охраной тайны досудебного расследования становится известной отдельным лицам? Следователи должны допросить этих лиц, пусть расскажут, как им это стало известно, это нас приблизит к расследованию", — сказал он.

Напомним, Антон Поляков был обнаружен мертвым в такси 8 октября. По сообщению киевской прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Правоохранители сообщили на брифинге, что полиция рассматривает две версии: смерть вследствие хронического заболевания и отравление неизвестным веществом - самостоятельно или другим лицом. При этом правоохранители на данный момент больше склоняются к версии естественной смерти. По информации полиции, вечером нардеп употреблял алкоголь.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко сообщила в эфире телеканала "Украина 24" со ссылкой на собственные источники, что в крови Антона Полякова по результатам токсикологической экспертизы нашли метадон и алкоголь.