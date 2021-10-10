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Умышленное убийство: эксперт прокомментировал результаты анализа крови Полякова Геннадий Дубов рассказал, что его удивляет в результатах экспертизы

Смерть нардепа Антона Полякова могла быть умышленным убийством, заявил политический эксперт Геннадий Дубов в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24". Так он прокомментировал результаты экспертизы, которая обнаружила в крови депутата метадон.

"Обстоятельства говорят скорее в пользу версии умышленного убийства. Очень странный препарат — метадон, это синтетический наркотик, который используется в том числе для лечения героиновых наркоманов или других опиатных наркоманов. Он выпускается промышленным способом, и его, с моей точки зрения, намного труднее найти, к тому же не принято в тех кругах среди людей, которые принимают наркотические вещества, именно это. Это скорее о людях из подворотни. А народный депутат — это очень странно. Я не исключаю, что могли таблетку куда-то подкинуть, в еду или напитки, и случилось то, что случилось", — сказал он.

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Эксперт допускает, что это может быть связано с политикой, хотя есть сомнения.

"Первое, что приходит в голову, когда речь идет о смерти народного депутата, что это может быть связано с его политической деятельностью. Хотя, с другой стороны, все равно непонятно. То, что он делал резкие заявления — так куча депутатов делает еще более резкие. Все, слава бог, живы-здоровы. А то, что Поляков говорил о конвертах с деньгами — так об этом только ленивый не говорит", — сказал он.

Напомним, Антон Поляков был обнаружен мертвым в такси 8 октября. По сообщению киевской прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Правоохранители сообщили на брифинге, что полиция рассматривает две версии: смерть вследствие хронического заболевания и отравление неизвестным веществом - самостоятельно или другим лицом. При этом правоохранители на данный момент больше склоняются к версии естественной смерти. По информации полиции, вечером нардеп употреблял алкоголь.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко сообщила в эфире телеканала "Украина 24" со ссылкой на собственные источники, что в крови Антона Полякова по результатам токсикологической экспертизы нашли метадон и алкоголь.

"С моей точки зрения, сейчас важно, чтобы следствие продолжалось и установило, каким образом попал этот метадон в организм Антона Полякова, и другие детали, связанные с этим. Очень страшная новость, могу только выразить соболезнование родным", - отметила "слуга народа".

Антон Поляков был членом фракции "Слуга народа", но в ноябре 2019 года был исключен, поскольку голосовал вопреки позиции фракции. В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу "За майбутнє".