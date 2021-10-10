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"Путину нужны переговоры с Зеленским": эксперт назвал причину Россия хочет реанимировать двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин заинтересован во встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы получить дополнительные возможности для влияния на Украину.

Об этом в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" рассказал политтехнолог Олег Постернак.

"Дипломатия - это очень важная вещь. И эта встреча нужна Путину. Во-первых, украинское направление Россия желает реанимировать в плане двусторонних отношений. Это защита своих бизнес-интересов, продвижение российских инвестиций. У нас никуда торговля с Российской Федерацией не делась. У нас огромное количество собственности находится в руках российских бизнесменов", - пояснил эксперт.

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Постернак рассказал, какие возможности влияния на Украину сегодня имеет Россия - "это Донбасс, где периодически возникает эскалация, это военная тревога вдоль границ, это через Беларусь и т.п.".

"России хочется увеличить этот инструментарий влияния. И официальная дипломатия - это также этот инструментарий. Поэтому Путину нужно реанимировать украинское направление, чтобы создать дополнительные возможности влияния на украинскую сторону. Это его интерес - интерес Кремля", - заявил политтехнолог.

Ранее российское издание "Коммерсант" сообщило, что Кремль предложил Украине 12 вопросов для обсуждения на переговорах президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Деоккупация Крыма и урегулирование на Донбассе не входят в этот список. При этом Россия хочет договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений, отменить взаимные санкции и экономические ограничения, возобновить транспортное сообщение и обсудить новый контракт на транзит и поставки российского газа.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя данную информацию, отметил, что Россия не хочет включить в повестку главный вопрос - вопрос мира.

"Важнейший нюанс всей дискуссии по двусторонних переговорах между украинским и российским лидерами, которые могут быть проведены, заключается в том, что для наших народов абсолютно понятно, о чем могут быть такие переговоры. Тот факт, что украинский и российский народы разделены линией фронта, заслуживает обсуждения в первую очередь", - подчеркнул он.

Российский правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Владимир Путин не хочет встречи с Владимиром Зеленским.

"Такая встреча скорее в минус Путину будет. Зеленский сумеет на такой встрече выставить Путина сумасшедшим диктатором. Этого они тоже не хотят. Поэтому, я думаю, что встречи никакой не будет", - считает Фейгин.