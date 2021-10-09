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"Похоже на спецоперацию" – эксперт о высказывании Третьяковой насчет смерти Полякова Олег Постернак не верит, что скандал с Третьяковой связан с ее психической неуравновешенностью

Высказывания "слуги народа" Галины Третьяковой о том, что смерть нардепа Антона Полякова - это "минус один враг", может являться политической технологией, специально вброшенной в информационное пространство. Об этом в программе "Сегодня. День" на телеканале "Украина 24" сообщил политтехнолог Олег Постернак.

Эксперт отметил, что люди, как правило, стараются придерживаться каких-то моральных норм, выход за которые является условной "красной линией". Поступок Третьяковой говорит о том, что она эти рамки не соблюдает абсолютно открыто.

"Я пытался сам для себя найти причину, почему человек так выразился. Я понимаю, что все мы люди, даже сейчас в эфире, я не могу что-то сказать, что не позволяют мне определенные моральные нормы и форматы эфира, хотя, возможно, я бы хотел сказать, что-то госпоже Третьяковой, но мы вынуждены себя сдерживать. Где та грань у этого человека? Она, во-первых, возглавляет социальный комитет. Многоточие, потому что здесь можно фантазировать очень много, вообще хочется знать, на своем ли она месте чисто профессионально, учитывая содержание ее заявлений. Второй момент. Когда ты начинаешь искать оправдания или понимания - где тот предел? А он ведь должен быть, не может такого быть, чтобы его не было", — подчеркнул эксперт.

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Как известно, сама Третьякова в Верховной Раде заявила, что упреки в отношении ее высказываний, являются наступлением на свободу слова в парламенте. Постернак предположил, что поведение нардепа Третьяковой может быть частью политической спецоперации. Эксперт сказал, что он не утверждает, что такая спецоперация есть на самом деле, но многое, по его мнению, указывает именно на информационный вброс от Третьяковой с какой-то целью.

"Это вообще отдельный разговор. Здесь вообще не идет о свободе слова. Свобода слова - это норма, которая имеет также рамки, формат, это ее специфика. Так вот, у меня есть версия, что, скорее всего, учитывая очень серьезные возмущения, связанные с офшорным скандалом, с Разумковым - увольнение спикера (ВР - ред.), с пленками Порошенко-Медведчука и тому подобное, существует, например, в политических технологиях, это предположение, теория перекрытия темы. И чем она одиозней, чем она катастрофичней с моральной точки зрения, тем она быстрее накрывает всех, держа инстинкты эмоции, а именно такую вещь делает Третьякова. Если абстрагироваться от концепции, что она (Третьякова - ред.) действительно психически неуравновешенная особа, и позволила себе просто на смерти делать хайп, я в это не верю. Поэтому я думаю, что, скорее всего, речь идет о некоторой очень тонкой, серьезной, циничной, политической спецоперации информационного характера", — сообщил политтехнолог.

Напомним, Галина Третьякова попала в очередной скандал. В этот раз она назвала смерть нардепа Антона Полякова - "минус один враг". Об этом, по словам лидера группы "За майбутнє" Игоря Палицы, она написала в партийном чате "Слуги народа".

Высказывания Третьяковой прокомментировал политический эксперт Тарас Загородний.

"Я не знаю, почему "слуги народа" до сих пор держат госпожу Третьякову на этом посту (Третьякова - председатель Комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов – ред.), тем более по вопросам социальной политики, хочу напомнить. После ее слов по детям о том, что у нас лишние дети и так далее, если они ("Слуга народа"- ред.) по этому (поводу – ред.) ее не убрали, то тут точно не уберут, судя по тому, что она там еще говорит. Она не останавливается, она даже не извиняется. Не знаю, что нужно еще сделалать госпоже Третьяковой, чтобы ее, наконец, исключили, по крайней мере, сняли хотя бы из комитета. Потому что, если вы ("Слуга народа"- ред.) дальше будете поддерживать такое, мягко говоря, неадекватное поведение народного депутата, то вся токсичность будет разбегаться на "слуг народа". Надеюсь, какие-то шаги будет со стороны "слуг народа", потому что это на вашей (команде "Слуга народа" - ред.) ответственности, это ваш депутат", — отметил политэксперт.