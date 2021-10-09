17:35, Сегодня

"Нужна справка от психиатра" – эксперт о требованиях к кандидатам в депутаты В Избирательном кодексе должно быть специальное требование к будущим депутатам, считает Олег Постернак

Еще одна переписка народных избранников попала в интернет. На этот раз в объектив попал телефон народного депутата Евгения Брагара. Он во время заседания ВР консультировался с абонентом, по имени Татьяна о том, как избежать преднамеренного отравления. Об этом сообщается в программе "Сегодня.День.Выходной" на телеканале "Украина 24".

В сюжете говорится, что собеседница нардеп посоветовала ему пить воду только из запечатанной бутылки, приобретенной лично в магазине, а на случай если захочется чаю, то приготовление должно происходить собственноручно. Также она отметила, что на обед нужно есть вареное яйцо и обязательно в скорлупе, потому что это гарантия безопасности.

Таким образом, нардепы после внезапной смерти коллеги по парламенту Антона Полякова, несмотря на официальную версию от правоохранителей, интересуются, каким образом не получить отравление опасными веществами. Данную ситуацию прокомментировал политтехнолог Олег Постернак

"Я сейчас скажу очень важную вещь: я за то, чтобы в Избирательный кодекс внесли изменения, и обязали всех кандидатов в народные депутаты сдавать справку о психиатрическом обследовании. Учитывая все комментарии, что они делают, что они пишут в чате, у меня большие сомнения относительно их психиатрического состояния, это собственное мнение", — отметил политтехнолог.

Читайте также: "Польза для врагов Украины" - нардеп о словах Третьяковой

Он также сообщил, что отравление политика - является не типичным "оружием" против него.

"Отравление вообще в политике, в истории – это не типичное оружие, в частности, которое используется против политиков. Самая грандиозная ситуация - это отравление Виктора Андреевича Ющенко( третий президент Украины - ред.), в котором до сих пор не поставлена точка. Отравление Навального (Алексей Навальный, оппозиционный политик в РФ - ред.) также... Дело в том, что в последнее время действительно у спецслужб есть в наличии, это даже не "Новичок" (яд, семейство отравляющих веществ нервно-паралитического действия - ред.), мы не об этом говорим, огромное количество ядовитых веществ, которые доказать, что это отравление, очень трудно. Это специалисты подробнее расскажут. Мы можем лишь думать, что, скажем так, есть система защиты против возможных диверсий", — отметил Постернак.

Напомним, нардеп Антон Поляков был обнаружен мертвым в Киеве в ночь на 8 октября. Патрульные остановили такси за нарушение правил дорожного движения и увидели на заднем сиденье человека без признаков жизни. Им оказался Антон Поляков.

Правоохранители сообщили на брифинге, что полиция рассматривает две версии: смерть вследствие хронического заболевания и отравления неизвестным веществом - самостоятельно или другим лицом. При этом правоохранители на данный момент больше склоняются к версии естественной смерти. По информации полиции, вечером нардеп употреблял алкоголь.

Антон Поляков был членом фракции "Слуга народа", но в ноябре 2019 был исключен, поскольку голосовал вопреки позиции фракции. В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу "За будущее".