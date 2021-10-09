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"Досрочные выборы в Раду возможны": политолог спрогнозировал сроки По мнению Тараса Семенюка, монобольшинства в парламенте больше нет

В Украине могут состояться досрочные перевыборы Верховной Рады, поскольку фракция "Слуга народа" теряет статус монобольшинства и не может самостоятельно голосовать за инициативы президента и правительства.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" политолог Тарас Семенюк.

"Очевидно, что в этом году вряд ли состоятся перевыборы. Если говорить о следующем годе - вполне вероятно, что досрочные выборы в парламент возможны. Я объясню, почему. Монобольшинства нет в парламенте. Это видно, например, по голосованию за назначение нового спикера - 215 голосами, не 226. То есть, "слуги народа" в парламенте ходят в кулуарах, "одалживают" голоса - просят, покупают, не знаю - это дело правоохранительных органов определять, каким образом. Но им добавляют голоса. Уберите, скажем, поддержку "Доверия" и "За будущее" - все, у них нет 226 голосов стабильных. А это означает, что правительство не может полагаться на парламент, на то, что будут поддерживаться его инициативы", - пояснил политолог.

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Семенюк добавил, что в украинских реалиях "президент не может надеяться, что его фракция будет поддерживать его законопроекты".

Напомним, 7 октября Верховная Рада проголосовала за отставку спикера Дмитрия Разумкова. Это решение поддержали 284 нардепа. Против были "Европейская солидарность" и ОПЗЖ, остальные фракции дали хотя бы несколько голосов.

На место Разумкова Рада утвердила кандидатуру первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Народный депутат из "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что голосование за отставку Разумкова и назначение Стефанчука не свидетельствует о переформатировании парламентского большинства.

"Нет такой новой коалиции. Также ни с "Батькивщиной" нет, ни с "ЄС", с ОПЗЖ нет. Просто это уже не первый раз, когда голосование тех или иных законов ... У нас спрашивают все эти 2 года: в этот раз коалиция или этот раз? А, может, в этот? А, может, Руслан Стефанчук - просто хороший профессионал и его поддерживают? Может такое быть в парламенте, правда?" - сказал он.