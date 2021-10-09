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Разумков заявил, что в Раде создана новая коалиция: назван состав Экс-спикер напомнил, что "слуги народа" не смогли уволить его без посторонней помощи

Голосование в Верховной Раде за отставку спикера Дмитрия Разумкова свидетельствует о создании новой парламентской коалиции, к "Слуге народа" присоединились "Батькивщина", "Довіра" и "За майбутнє".

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" заявил Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим, что это внутреннее фракционное решение об отставке председателя Верховной Рады, то я бы хотел напомнить, что это манипуляция, и результат на табло это показал. Фракция "Слуга народа" не проголосовала в достаточном объеме для того, чтобы отправить меня в отставку. Лишь 215 голосов при необходимых 226. Если бы не поддержка фракции "Батькивщина", двух депутатских групп, то есть мы сегодня можем увидеть новую коалицию в стенах Верховной Рады, это "Батькивщина", "Довіра", "Слуга народа" и "За майбутнє", - заявил экс-спикер.

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Разумков также добавил, что "снятие председателя Верховной Рады происходило незаконным способом".

Напомним, 7 октября Верховная Рада проголосовала за отставку спикера Дмитрия Разумкова. Это решение поддержали 284 нардепа. Против были "Европейская солидарность" и ОПЗЖ, остальные фракции дали хотя бы несколько голосов.

На место Разумкова Рада утвердила кандидатуру первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Народный депутат из "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что голосование за отставку Разумкова и назначение Стефанчука не свидетельствует о переформатировании парламентского большинства.

"Нет такой новой коалиции. Также ни с "Батькивщиной" нет, ни с "ЄС", с ОПЗЖ нет. Просто это уже не первый раз, когда голосование тех или иных законов ... У нас спрашивают все эти 2 года: в этот раз коалиция или этот раз? А, может, в этот? А, может, Руслан Стефанчук - просто хороший профессионал и его поддерживают? Может такое быть в парламенте, правда?" - сказал он.