13:35, Сегодня

Это не месть - Стефанчук объяснил отставку Разумкова Новый спикер напомнил о необходимости выполнения президентской программы реформ

Новоизбранный спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" назвал причины увольнения своего предшественника Дмитрия Разумкова.

На вопрос, была ли это месть Разумкову, Стефанчук ответил:

"Я не считаю, что это была месть. Я считаю, что это было принято решение политической партией, которая несет ответственность за те обязательства, которые она давала перед своим народом".

Читайте также: Из команды Зеленского убирают многих – Разумков назвал фамилии

На вопрос, означает ли это, что с Разумковым реализовывать программу президента было невозможно, новый спикер заявил:

"Я не могу так говорить - возможно ли невозможно. Я исхожу из того, что программа партии "Слуга народа" была представлена ​​в президентской программе "Країна мрій". Решения, предусмотренные там, предусматривали направление, определенный темп реформ. Мне кажется, что видимо были некоторые вещи, которые не позволили фракции и президенту принять то решение, что идет достаточно быстро или в правильном направлении. Поэтому такое решение было принято".

Напомним, 7 октября Верховная Рада проголосовала за отставку спикера Дмитрия Разумкова. Это решение поддержали 284 нардепа. Против были "Европейская солидарность" и ОПЗЖ, остальные фракции дали хотя бы несколько голосов.

На место Разумкова Рада утвердила кандидатуру первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о своих планах после ухода с должности.

"Дмитрий Александрович Разумков будет делать то же, что и последние 2,5 года - реализовывать ту программу, с которой мы приходили к людям, которая строилась, в том числе и на этих эфирах. Она так и писалась фактически - от людей к людям... Мы шли, говорили то, во что верим, то, что считаем правильным, а затем оно становилось еще одной строчкой в нашей программе", - сказал он.