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"Европа не будет в восторге" – эксперт о подключении США к нормандскому формату Подключение США к нормандскому формату негативно воспримет РФ и с настороженностью встретят в Европе, считает Андрей Рудик

Сегодняшняя ситуация на Донбассе остается сложной и напряженной. Урегулирование конфликта в Луганской и Донецкой областях Украины продвигается медленно. О том, есть ли вероятность подключения к нормандскому формату США в программе "Сегодня День.Выходной" на телеканале "Украина 24" рассказал политический эксперт Андрей Рудик.

"Штаты, прежде всего, руководствуются интересами не украинскими, а своими собственными интересами, потому что Штаты позиционируют себя как мировую державу - жандарма мирового порядка. Они с Россией определенные геополитические моменты обсуждают, и Сирию, и вопрос в Африке, в Азии, в том числе в Украине. В таком случае вступление США в нормандский формат, очевидно, встретит сопротивление Россию, потому что, прежде всего, Россия против этого. Они (РФ – ред.) только один раз заявили, что мы (Россия - ред.) вроде бы готовы это рассматривать, но несколько процессов должно прийти. Однако я скажу, что даже европейцы от этого не сильно в восторге, потому что изначально, напомню, как формировался нормандский формат, по сути, Штаты это отдали на откуп Европе, немцам и французам: "Вот сами с этим разбираетесь". И сейчас вхождение Штатов (в нормандский формат – ред.) оно неоднозначно будет встречаться французской и немецкой стороной, потому что у Берлина есть свой взгляд, а у Вашингтона свой взгляд на вопрос урегулирования ситуации", — сообщил эксперт.

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Андрей Рудик также считает, что от разрастания нормандского формата позитивного эффекта, который бы помог прекратить войну на Донбассе, не будет.

"И тут еще проблема, что мы, извините, тогда можем (подключить - ред.) Японию, Великобританию, этот формат разрастается, это по сути превратится как имела место минская группа ОБСЕ по Карабаху, где разросся этот формат и результаты их деятельности уже не приносила. Чем закончился Карабах, мы прекрасно знаем", — сказал эксперт.

Напомним, политолог Олег Саакян высказал мнение, что Россия пытается поссорить США и Евросоюз темой возможного участия Вашингтона в переговорах по Донбассу в "нормандском формате":

"Российская Федерация сейчас делает эти маневры, в частности в отношении привлечения США, как элемент вбивания клина между США и европейскими странами, в данном случае между США и Францией. Понятно, что для Франции, Германии российско-украинская война – это кейс, в котором они должны продемонстрировать свою дееспособность в европейском пространстве. В случае, если привлекать Соединенные Штаты, это уже размывает их акции как миротворцев, и они становятся младшими партнерами в этой дискуссии".