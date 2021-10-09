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"Пленки - не единственное доказательство": глава СБУ о деле Медведчука Глава СБУ сообщил, что проводились определенные экспертизы

Пленки - не единственное доказательство в деле Медведчука.

Об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" глава СБУ Иван Баканов.

"Поверьте: все эти пленки, голоса на пленках ... Проводились определенные экспертизы, то есть пленки не является единственной доказательной базой в этом деле", - отметил он.

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Напомним, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал новые подозрения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

"Сегодня состоялось неординарное событие. Народному депутату Украины вручили подозрение о совершении преступления в виде государственной измены и содействия террористической организации. Вопрос здесь не в том, поставлялся ли уголь с оккупированных территорий, или срывались контракты на поставку угля из Южноафриканской республики. Вопрос в том, с каким цинизмом высшие должностные лица государства Украина содействовали террористам. В то время, когда вся страна собирала деньги, чтобы поддержать военных, они возили деньги в чемоданах к террористическим организациям", - заявил Баканов.

Ранее сообщалось, что правоохранители проверят причастность пятого президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу, по которому куму Путина Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение - о государственной измене и содействие деятельности террористической организации.