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"Есть конфликт интересов": экс-глава СБУ о смерти Полякова Валентин Наливайченко напомнил скандальное заявление Галины Третьяковой насчет смерти нардепа

Полиция должна допросить народного депутата от "Слуги народа" Галину Третьякову, которая назвала умершего нардепа Антона Полякова врагом.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" заявил народный депутат от "Батькивщины", экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"Есть правовой момент. Никуда не делось уголовное производство, открытое по факту смерти Антона Полякова, народного депутата. Высказывается политик, народный депутат, у которой очевиден конфликт интересов с Антоном Поляковым, пока он был жив. Мы в парламенте и с трибуны это слышали. Более того, пишет "минус один враг", называя погибшего врагом. И теперь у меня вопрос, я настаиваю - покажите полный список врагов, это я обращаюсь к власти. И второе - отчего до сих пор не допрошена народный депутат Национальной полицией?" - заявил Наливайченко.

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По его мнению, речь идет о возможном мотиве преступления:

"Вы же понимаете, что такое мотив. Что еще надо сказать или сделать народному депутату Третьяковой, чтобы следствие понятно, что это - мотив, который должен быть следственным путем установлен, и допрошен человек, который считает погибшего врагом?"

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Напомним, нардеп Антон Поляков был обнаружен мертвым в Киеве в ночь на 8 октября. Патрульные остановили такси за нарушение правил дорожного движения и увидели на заднем сиденье человека без признаков жизни. Им оказался Антон Поляков.

Галина Третьякова в партийном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть коллеги словами "минус один враг".

Политический эксперт Тарас Загородний в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что заявления Третьяковой бьют по репутации фракции "Слуга народа".

"Я не знаю почему "слуги народа" до сих пор держат госпожу Третьякову на этом посту (Третьякова - председатель Комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов – ред.), тем более по вопросам социальной политики, хочу напомнить. После ее слов по детям о том, что у нас лишние дети и так далее, если они ("Слуга народа"- ред.) по этому (поводу – ред.) ее не убрали, то тут точно не уберут, судя по тому, что она там еще говорит. Она не останавливается, она даже не извиняется. Не знаю, что нужно, чтобы госпожа Третьякова сделала для того, чтобы ее, наконец, исключили, по крайней мере, сняли хотя бы из комитета", - сказал Загородний.