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"Идеология неонацистки": Шевченко о скандальных словах Третьяковой Евгений Шевченко прокомментировал скандал с Третьяковой и назвал ее неонацисткой

Народного депутата из фракции "Слуга народа" Галину Третьякову нужно исключить из фракции и выгнать из парламента за неонацистскую идеологию в вопросе смерти депутата Антона Полякова. Такое мнение озвучил в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" внефракционный нардеп Евгений Шевченко.

"Неужели вы не видите, что женщина имеет ненацистскую идеологию. Прочитайте все ее тезисы: на фракци которые были, что она пишет, как она к проектам относится, какой у нее конфликт с профсоюзами. Посмотрите, что она говорит - это неонацизм", - сказал политик.

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Политик также заявил, что против Галины Третьяковой уже давно настроены многие депутаты монобольшинства. По словам Шевеченко, нардепы готовы вынести вопропос о лишении ее депутатского мандата, но боятся реакции в Офисе Президента.

"Потому, что приблеженная туда идет и ноги растут оттуда ее. Ее с парламента нужно выгнать, ей там делать нечего. Социальную политику возглавялет человек с идеологие неонациста", - заявил нардеп.

Напомним, в пятницу, 8 октября, стало известно о смерти депутата Антона Полякова.Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины, сообщила, что в данный момент по факту смерти Полякова открыто уголовное производство по статье умышленное убийство.

Ранее экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" рассказал,о подробностях смерти Антона Полякова.

"Единственное, что можно на сегодняшний день сказать и подтвердить, — что были признаки рвотного рефлекса, и то, что машина останавливалась с руки. То есть такси не вызывали по телефону, как обычно делается, а остановили с руки", — рассказал он.