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Это на грани преступления - Стогний раскритиковал полицию из-за смерти Полякова Журналиста возмутил комментарий начальника полиции Киева

Заявление начальника киевской полиции Ивана Выговского о том, что смерть нардепа Антона Полякова, скорее всего, вызвана естественными причинами, является непрофессиональным и даже граничит с преступлением.

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24 рассказал журналист-расследователь, экс-сотрудник МВД Константин Стогний. На вопрос, насколько профессионально со стороны Выговского говорить о причинах смерти, не дождавшись выводов всех экспертиз, Стогний ответил:

"Я также с удивлением прочитал эту цитату... Возможно, сейчас другие критерии в Национальной полиции, но с моей точки зрения это очень непрофессионально. Более того, это на грани преступности, потому что это руководитель высокого уровня, которому подчинены подразделения, которые будут заниматься этим. И он уже ставит им конечную цель, что он хочет. Поэтому его подчиненные, когда будут вырабатывать свою стратегию, и она не будет совпадать с линией руководства, они будут бояться, что же тогда скажет руководитель - он же озвучил уже конечную цель. Так нельзя делать, это мое мнение".

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Напомним, нардеп Антон Поляков был обнаружен мертвым в Киеве в ночь на 8 октября. Патрульные остановили такси за нарушение правил дорожного движения и увидели на заднем сиденье человека без признаков жизни. Им оказался Антон Поляков.

Правоохранители сообщили на брифинге, что полиция рассматривает две версии: смерть вследствие хронического заболевания и отравления неизвестным веществом - самостоятельно или другим лицом. При этом правоохранители на данный момент больше склоняются к версии естественной смерти. По информации полиции, вечером нардеп употреблял алкоголь.

Антон Поляков был членом фракции "Слуга народа", но в ноябре 2019 был исключен, поскольку голосовал вопреки позиции фракции. В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу "За будущее".

Нардеп известен громкими заявлениями. В частности, Поляков рассказывал в эфире телеканала "Украина 24", как депутатам от "Слуги народа" раздавали конверты с деньгами в туалете.

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай?.. При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?" - заявлял он.