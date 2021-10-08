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Смерть Полякова: нардепа Шевченко удивило поведение таксиста Депутат отметил, что таксист ехал на большой скорости, нарушая при этом правила

Являлся ли таксистом человек, перевозивший народного депутата Антона Полякова?

Об этом спросил в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" народный депутат (внефракционный) Евгений Шевченко.

"Смотрите. Едет человек. Таксист. 02:30 ночи. На большой скорости, нарушая при этом правила. У него сзади человек без сознания со рвотной массой, а он никого не вызывает, никуда не звонит, едет куда-то быстро. У меня тут подозрения - а таксист ли это был на самом деле? Вот у меня вопрос какой", - отметил он.

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Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко сказала, что причины смерти народного Антона Полякова уже установило вскрытие.

"Я хочу подчеркнуть, что полиция ведет расследование, на данный момент известно много фактов. Тело Полякова было еще утром отправлено в морг, было проведено вскрытие. Понятна стала причина смерти — острая сердечная недостаточность, у него просто остановилось сердце. Также под конец сегодняшнего дня или завтра станут известны результаты токсикологии, и станет понятно, были ли в его организме посторонние вещества — алкогольные, наркотические или отравляющие", — сказала она.

Раньше сообщалось, что народного депутата Антона Полякова нашли мертвым в такси в Днепровском районе Киева. Как упоминалось, такси нардеп поймал "с руки", а не через официальную службу. Авто остановили патрульные, потому что водитель нарушал правила дорожного движения. Все ценные вещи погибшего на месте, видимых телесных повреждений нет.

На момент смерти Полякову было 33 года.