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Не акцентируйте внимание на Третьяковой - "слуга народа" устроил перепалку со Стогнием Фракция "Слуга народа" не разделяет позицию Галины Третьяковой, отметил нардеп Юрий Камельчук

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук и журналист Константин Стогний устроили ссору в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24".

Поводом стал скандальный комментарий "слуги народа" Галины Третьяковой насчет смерти нардепа Антона Полякова - "минус один враг".

Стогний: В течение дня видим, какая реакция на это. Люди, которые рядом с ним (Поляковым - ред.) находились в зале, которые во фракции дружили, вместе работали, и эти люди говорят о том, что "враг ушел" и так далее... Никто себе не позволит из простых граждан, как бы там ни было...

Камельчук: Пожалуйста, не акцентируйте на этом внимание. Я сказал, что наша фракция принесла извинения. Это не позиция фракции. Поэтому, пожалуйста, не акцентируйте на этом внимание...

Стогний: На фракции не надо акцентировать? Почему не надо акцентировать? Мне очень неприятно, когда общество и элита нашего общества ведет себя таким образом. Что-то наделает - потом извинится, затем снова наделает, затем снова извинится.

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Напомним, нардеп Антон Поляков был обнаружен мертвым в Киеве в ночь на 8 октября. Патрульные остановили такси за нарушение правил дорожного движения и увидели на заднем сиденье человека без признаков жизни. Им оказался Антон Поляков.

Галина Третьякова в партийном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть коллеги словами "минус один враг".

Политический эксперт Тарас Загородний в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что заявления Третьяковой бьют по репутации фракции "Слуга народа".

"Я не знаю почему "слуги народа" до сих пор держат госпожу Третьякову на этом посту (Третьякова - председатель Комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов – ред.), тем более по вопросам социальной политики, хочу напомнить. После ее слов по детям о том, что у нас лишние дети и так далее, если они ("Слуга народа"- ред.) по этому (поводу – ред.) ее не убрали, то тут точно не уберут, судя по тому, что она там еще говорит. Она не останавливается, она даже не извиняется. Не знаю, что нужно, чтобы госпожа Третьякова сделала для того, чтобы ее, наконец, исключили, по крайней мере, сняли хотя бы из комитета", - сказал Загородний.