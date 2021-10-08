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"Есть люди, в которых живет не Бог, а глисты": Спивак возмутился словами Третьяковой Политолог прокомментировал скандал с Третьяковой словами известной советской актрисы

У нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой нужно отобрать мандат из-за ее комментария по поводу смерти депутата Антона Полякова - "минус один враг".

Такое мнение высказал в эфире программы "Правда с Дмитрием Спиваком" на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак.

"Это бесчеловечно, это за гранью. Есть вещи, которые вне политики, больше политики. И когда ее уличили в этом, вместо того, чтобы извиниться, чтобы как-то уйти от этого, она говорит: "А что, у нас свобода слова". И вот этот человек — в политике нет мужчин и женщин — возглавляет социальный комитет, который занимается детьми, бабушками, дедушками, бездомными, инвалидами? Это лицо власти? В любой другой цивилизованной стране этого человека бы лишили мандата. Есть вещи, которые за гранью человеческого восприятия, за гранью какого-то божественного восприятия. Мы же все люди и должны оставаться людьми, а не то, что она пишет", - сказал он.

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Спивак рассказал, какое наказание должна понести Третьякова, и процитировал советскую актрису Фаину Раневскую:

"Не надо высказывать "обурення". Двадцать секунд — и она без мандата. Десять секунд — и она не возглавляет комитет. Не надо "обурення", принимайте решение. Кому нужна такая политика, если можно выходить за грань человечности? Я хочу процитировать великую женщину Фаину Раневскую, и давайте поставим точку. Фаина Георгиевна говорила замечательно: "Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты".

Напомним, нардеп Антон Поляков был обнаружен мертвым в Киеве в ночь на 8 октября. Патрульные остановили такси за нарушение правил дорожного движения и увидели на заднем сиденье человека без признаков жизни. Им оказался Антон Поляков.

Галина Третьякова в партийном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть коллеги словами "минус один враг".

Политический эксперт Тарас Загородний в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что заявления Третьяковой бьют по репутации фракции "Слуга народа".

"Я не знаю почему "слуги народа" до сих пор держат госпожу Третьякову на этом посту (Третьякова - председатель Комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов – ред.), тем более по вопросам социальной политики, хочу напомнить. После ее слов по детям о том, что у нас лишние дети и так далее, если они ("Слуга народа"- ред.) по этому (поводу – ред.) ее не убрали, то тут точно не уберут, судя по тому, что она там еще говорит. Она не останавливается, она даже не извиняется. Не знаю, что нужно, чтобы госпожа Третьякова сделала для того, чтобы ее, наконец, исключили, по крайней мере, сняли хотя бы из комитета", - сказал Загородний.