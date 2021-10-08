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"Извинений не дождались" - Рудик о скандале с Третьяковой Нардеп отметила, что смерть Антона Полякова эмоционально подкосила нардепов в Раде

Смерть нардепа Антона Полякова была эмоционально воспринята в парламенте. Негативные высказывания "слуги народа" Галины Третьяковой по поводу гибели депутата, были восприняты с возмущением среди парламентариев. Об этом в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" сообщила народный депутат, глава партии "Голос" Кира Рудик.

Рудик назвала четыре ошибки, которые были допущены "слугами народа", связанные с высказыванием Третьяковой в отношении Полякова - "минус один враг"

"Последние пару дней действительно были очень эмоциональными для всех, и сегодня, я уверена, что каждый депутат был шокирован тем, что мы проснулись с новостью о смерти нашего коллеги Антона Полякова. И сегодня в парламенте несколько раз с трибуны и не с трибуны были минуты молчания, все выражали свои соболезнования и были шокированы, какой трагической, быстрой и неожиданной была его смерть. Именно поэтому я считаю, что, то, что произошло с высказываниями госпожи Третьяковой - это перечень ошибочных решений", — отметила Рудик.

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Самой важной ошибкой, по ее словам, это отсутствие извинений за слова Третьяковой.

"Первое ошибочное решение - это написать в чат, второе ошибочное решение было не извиниться сразу, третье ошибочное решение - не извиниться с трибуны, и четвертое ошибочное решение - это руководство фракции "Слуга народа", которое сразу должно было отреагировать на это, принимать меры внутри фракции и извиниться, потому что день был очень эмоциональный. К большому сожалению всего этого не произошло, и конечно мы с главами всех фракций подписались под письмом относительно того, чтобы на 5 дней устранить госпожа Третьякову от пленарных заседаний, и рекомендовать регламентному комитету устранить ее от председательствования в комитете",- сказал нардеп.

Кира Рудик считает, что ситуация в Раде связана с отсутствием реакции со стороны руководства фракции "Слуга народа".

"Почему происходят такие события, и почему мы видим и все больше и больше в парламенте, потому что нет реакцию адекватное со стороны руководства фракции "Слуга народа". Я как председатель партии ("Голос"- ред.) прекрасно понимаю, как это трудно наказывать своих, особенно когда они делают какие-то вещи, которые являются публичной неприемлемыми. Но только достаточно резкая и своевременная реакция может сделать так, чтобы это не повторялась. К сожалению, мы видим, что парламент превращается в место, где люди могут говорить откровенно вещи, которые полны ненависти, и это абсолютно неприемлемо ни внутри парламента, ни на общем уровне. Я еще раз хочу сказать, что внутри парламента все были чрезвычайно обеспокоены, за то, что случилось с господином Полякова, и можно было бы списать шаги и высказывания моей коллеги (Третьяковой - ред.) на то, что она была эмоционально обеспокоена, например. К сожалению этого не произошло, и извинений не было, а это главное, что должно было произойти", — сказала нардеп.

Народный депутат из партии "Европейская солидарность" Олег Синютка, в свою очередь, заявил, что слова нардепа Галины Третьяковой, которая негативно отозвалась о смерти Полякова, могут принести пользу врагам Украины.

"Дела, которые сегодня происходят, они точно не делают никаких позитивов ни парламенту в целом, ни для монобольшинства. Потому что, согласитесь, что так, как живет парламент последние дни, так жить нельзя, и так работать нельзя, и так подходить нельзя, потому что это дискредитирует не кого-то отдельно - это дискредитирует парламент, это дискредитирует государство. И дивиденды от этого может получить разве что недруг Украины, дивиденды могут от этого получить только те люди, которые не любят нашу страну и наш народ. А нам надо сделать все возможное, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы украинский парламентаризм был, если не образцом для других стран, то хотя бы нашим людям не внушал никакого разочарования, и не вселял в них негативных эмоций",- отметил Синютка.

Напомним, сегодня стало известно о смерти депутата Антона Полякова. Смерть его подтвердили и в Нацполиции, и в Офисе генпрокурора. Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины, сообщила, что в данный момент по факту смерти Полякова открыто уголовное производство по статье умышленное убийство.