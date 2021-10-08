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"Все может крыться в отравлении": политики и эксперты о смерти Полякова Предварительная причина смерти нардепа уже установлена

Нардеп из депутатской группы "За будущее" Антон Поляков, известный скандальными политическими заявлениями, в ночь на 8 октября был обнаружен мертвым.

Эксперты и политики в эфире телеканала "Украина 24" высказались о трагедии, а также ее возможных причинах.

Представитель депутатской группы "За майбутнє" Сергей Рудик сообщил, что Поляков ранее не жаловался на здоровье.

"Я вчера увидел, насколько он изменился, когда узнал в зале о том, что ни один из его законопроектов, которые должны существенно повлиять на жизнь украинских пенсионеров, детей войны, не поставили в повестку дня... Но я с ним еще общался в конце заседания. Внешне не выглядело, что он очень плохо себя чувствовал. Учитывая ту позицию, которую он бескомпромиссно всегда занимал по отношению к власти в вопросе социальной защиты населения, я могу предполагать все, что угодно. Считаю, что статья, по которой Национальная полиция начала следствие (ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство" - ред.), по крайней мере на начальном этапе однозначно отвечает", - сказал Рудик.

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Экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк рассказал об обстоятельствах смерти нардепа.

"Я узнал о происшествии еще в 7 часов утра. Известно, что патрульные остановили такси за нарушение правил дорожного движения и увидели на заднем сиденье человека в не совсем нормальной позе. Они решили проверить, и таким образом был обнаружен народный депутат Антон Поляков без признаков жизни. Сейчас идет следствие, причины должны быть установлены. Нужно дождаться выводов судебно-медицинской экспертизы. Единственное, что можно на сегодняшний день сказать и подтвердить, — что были признаки рвотного рефлекса, и то, что машина останавливалась с руки. То есть такси не вызывали по телефону, как обычно делается, а остановили с руки", - рассказал он.

Политолог Андрей Вигиринский заявил, что смерть Полякова не связана с его политической деятельностью.

"На сегодняшний день мне кажется более, чем очевидным, что так или иначе это событие не связано с политической карьерой и острыми высказываниями господина Полякова. Мне кажется, что чем больше мы говорим и придаем привкус именно такой, спекулятивный и политический, тем больше горя и страданий мы причиняем родным и близким, и двум детям народного депутата, который, к сожалению, покинул нас", - сказал политолог.

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Народный депутат из "Слуги народа" Галина Янченко сообщила, что причины смерти Полякова уже установило вскрытие.

"Я хочу подчеркнуть, что полиция ведет расследование, на данный момент известно много фактов. Тело Полякова было еще утром отправлено в морг, было проведено вскрытие. Понятна стала причина смерти — острая сердечная недостаточность, у него просто остановилось сердце. Также под конец сегодняшнего дня или завтра станут известны результаты токсикологии, и станет понятно, были ли в его организме посторонние вещества — алкогольные, наркотические или отравляющие", - сказала она.

Экс-заместитель генерального прокурора Николай Голомша рассказал, сколько времени нужно на установление точных причин смерти.

"Как правило, идет 3-10 дней. Нужны биологические, гистологические исследования, нужны проверочные различные процедуры. Это истребование всех медицинских документов - чем болел нардеп, является ли обоснованной версия о хронических болезнях. Предварительная информация указывает, что он вообще не жаловался на здоровье... Все может крыться в отравлении, правильно правоохранители выдвинули версию. Надо исследовать его путь очень детализировано", - сказал Голомша.

Напомним, нардеп Антон Поляков был обнаружен мертвым в Киеве в ночь на 8 октября. Патрульные остановили такси за нарушение правил дорожного движения и увидели на заднем сиденье человека без признаков жизни. Им оказался Антон Поляков.

Правоохранители сообщили на брифинге, что полиция рассматривает две версии: смерть вследствие хронического заболевания и отравления неизвестным веществом - самостоятельно или другим лицом. При этом правоохранители на данный момент больше склоняются к версии естественной смерти. По информации полиции, вечером нардеп употреблял алкоголь.

Антон Поляков был членом фракции "Слуга народа", но в ноябре 2019 был исключен, поскольку голосовал вопреки позиции фракции. В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу "За будущее".

Нардеп известен громкими заявлениями. В частности, Поляков рассказывал в эфире телеканала "Украина 24", как депутатам от "Слуги народа" раздавали конверты с деньгами в туалете.

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай?.. При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?" - заявлял он.