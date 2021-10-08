16:43, Сегодня

"Польза для врагов Украины" - нардеп о словах Третьяковой Ситуация, которая сегодня происходит в Раде, не добавит дивидендов монобольшинству, сообщил нардеп

Слова нардепа Галины Третьяковой, которая негативно отозвалась о смерти своего коллеги по парламенту Антона Полякова, могут принести пользу врагам Украины. Такую точку зрения в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" высказал народный депутат из партии "Европейская солидарность" Олег Синютка.

Парламентарий подчеркнул, что слова Третьяковой дивидендов Украине не принесут, а вот дискредитировать государство могут.

"Дела, которые сегодня происходят, они точно не делают никаких позитивов ни парламенту в целом, ни для монобольшинства. Потому что, согласитесь, что так, как живет парламент последние дни, так жить нельзя, и так работать нельзя, и так подходить нельзя, потому что это дискредитирует не кого-то отдельно - это дискредитирует парламент, это дискредитирует государство. И дивиденды от этого может получить разве что недруг Украины, дивиденды могут от этого получить только те люди, которые не любят нашу страну и наш народ. А нам надо сделать все возможное, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы украинский парламентаризм был, если не образцом для других стран, то хотя бы нашим людям не внушал никакого разочарования, и не вселял в них негативных эмоций",- отметил Синютка.

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Ранее Галина Третьякова попала в очередной скандал. В этот раз она назвала смерть Антона Полякова - "минус один враг". Об этом, по словам лидера группы "За майбутнє" Игоря Палицы, она написала в партийном чате "Слуги народа".

Высказывания Третьяковой прокомментировал также политический эксперт Тарас Загородний.

"Я не знаю почему "слуги народа" до сих пор держат госпожу Третьякову на этом посту (Третьякова - председатель Комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов – ред.), тем более по вопросам социальной политики, хочу напомнить. После ее слов по детям о том, что у нас лишние дети и так далее, если они ("Слуга народа"- ред.) по этому (поводу – ред.) ее не убрали, то тут точно не уберут, судя по тому, что она там еще говорит. Она не останавливается, она даже не извиняется. Не знаю, что нужно, чтобы госпожа Третьякова сделала для того, чтобы ее, наконец, исключили, по крайней мере, сняли хотя бы из комитета. Потому что, если вы ("Слуга народа"- ред.) дальше будете поддерживать такое, мягко говоря, неадекватное поведение народного депутата, то вся токсичность будет разбегаться на "слуг народа". Надеюсь, какие-то шаги будут со стороны "слуг народа", потому что это на вашей (команде "Слуга народа" - ред.) ответственности, это ваш депутат", — отметил политэксперт.

Напомним, сегодня стало известно о смерти депутата Антона Полякова. Смерть его подтвердили и в Нацполиции, и в Офисе генпрокурора. Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины, сообщила, что в данный момент по факту смерти Полякова открыто уголовное производство по статье умышленное убийство.

Полякова обнаружили сотрудники патрульной полиции, остановившие такси, водитель которого нарушил ПДД. В салоне авто полицейские обнаружили нардепа, который на этот момент находился без сознания. Скорая, которая приехала на вызов, не смогла вернуть к жизни нардепа.