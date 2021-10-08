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"Было сделано вскрытие" — Янченко назвала причину смерти Полякова Галина Янченко призвала не делать поспешных выводов о смерти ее коллеги по парламенту

Причины смерти народного депутата Антона Полякова уже установило вскрытие — об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко в программе ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24".

"Я хочу подчеркнуть, что полиция ведет расследование, на данный момент известно много фактов. Тело Полякова было еще утром отправлено в морг, было проведено вскрытие. Понятна стала причина смерти — острая сердечная недостаточность, у него просто остановилось сердце. Также под конец сегодняшнего дня или завтра станут известны результаты токсикологии, и станет понятно, были ли в его организме посторонние вещества — алкогольные, наркотические или отравляющие", — сказала она.

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Также Янченко подчеркнула, что события можно восстановить по камерам у полицейских.

"И третий момент — чтобы исключить все инсинуации и политические манипуляции, хочу сказать, что патрульные полицейские, которые остановили такси, нашли Антона Полякова живым и пытались его спасти. У них работали боди-камеры, поэтому при необходимости можно восстановить ход событий. Смерть Антона никак не связана с его политической деятельностью — пока мы можем прийти только к таким выводам", — сказала она.

Напомним, Антон Поляков был обнаружен мертвым в такси 8 октября. По сообщению киевской прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Антон Поляков был членом фракции "Слуга народа", но в ноябре 2019 года был исключен, поскольку голосовал вопреки позиции фракции. В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу "За майбутнє".

Именно Поляков рассказывал, что депутатам из "Слуги народа" раздавали конверты с деньгами в туалете.

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай?.. При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?" – заявлял он.