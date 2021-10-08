16:38, Сегодня

"Дурацкая ситуация": Тизенгаузен отреагировал на скандал с Третьяковой Политолог отметил, что, возможно, отстранил бы Третьякову не на 5, а больше дней

Фракция "Слуга народа" отреагировала адекватно на высказывания главы комитета социальной политики Верховной Рады Галины Третьяковой по поводу смерти народного депутата Антона Полякова.

Об этом в эфире программы ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказал политолог Борис Тизенгаузен.

"Я думаю, что фракция отреагировала абсолютно адекватно. Если Третьякова не захотела извиняться, то за неё извинился Арахамия. "Слуга народа" также подписала отстранение Третьяковой на 5 дней. Понятно, что ни Арахамия, ни кто-либо другой из "слуг" не в ответе за госпожу Третьякову, но мне кажется, что это уже не первый случай", - отметил он.

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Также политолог сказал, что репутация - это же история сообщающихся сосудов:

"Каждый персонаж в "Слуге народа" может влиять на всю репутацию целиком - делать её лучше или хуже. В данном случае, как мне кажется, уместно было бы... Я понимаю, что свобода слова... Но внутрифракционное решение - ограничить медийное присутствие госпожи Третьяковой... Оно и так ограничено, потому что за то, что она говорит, периодически приходится извиняться всей фракции... В принципе Давид Арахамия косвенно подтвердил, что эта переписка была, извинившись с трибуны Верховной Рады от имени всей фракции. Т.е. он подтвердил это. И отреагировали, повторюсь, абсолютно правильно. В таком случае спасать своих любой ценой - это тупиковый путь...".

При этом он сказал, что, возможно, отстранил бы Галину Третьякову на более длительный срок:

"Я бы не на 5 дней - может, на больше отстранил госпожу Третьякову. Более того - она же сама извиняться не собирается.... Абсолютно дурацкая ситуация. Третьякова должна понимать, что тем самым влияет негативно и на репутацию всей партии в т.ч.".

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Также Борис Тизенгаузен передал соболезнования родным и близким Антона Полякова.

Напомним, народную депутатку "Слуги народа" Татьяну Третьякову отстранят от 5 сессионных заседаний Верховной Рады из-за возмутительного высказывания в отношении умершего нардепа Антона Полякова.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что поведение Третьяковой возмутительное и ее отстранят от 5 заседаний Рады. Сопредседатель депгруппы "За майбутнє" Тарас Батенко заявил, что Третьякова недостойна быть народным депутатом после таких слов.