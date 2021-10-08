16:03, Сегодня

"Очевидно, что это не политика": эксперт о смерти Полякова Политолог заявил о спекуляциях вокруг смерти нардепа

Смерть нардепа из депутатской группы "За будущее" Антона Полякова не связана с его политической карьерой и острыми высказываниями, хотя на этой теме сегодня пытаются спекулировать.

Такое мнение высказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" политолог Андрей Вигиринский.

"На сегодняшний день мне кажется более, чем очевидным, что так или иначе это событие не связано с политической карьерой и острыми высказываниями господина Полякова. Мне кажется, что чем больше мы говорим и придаем привкус именно такой, спекулятивный и политический, тем больше горя и страданий мы причиняем родным и близким, и двум детям народного депутата, который, к сожалению, покинул нас", - сказал политолог.

Читайте также: Шок для всех нас: "слуга народа" о смерти нардепа Полякова

Как отметил Вигиринский, надо дать время органам правопорядка, "чтобы они озвучили фактические данные, которыми они могут оперировать и делиться с обществом для того, чтобы выстраивать уже версии дальнейшие".

"В любом случае человеческая жертва - это трагедия. Тем более, если человек в молодом возрасте преждевременно покидает нас с вами. И первые мысли, которые были связаны с этим - как политики будут спекулировать вокруг того, связано ли это с его профессиональной деятельностью, не связано", - добавил он.

Напомним, нардеп Антон Поляков был обнаружен мертвым в Киеве в ночь на 8 октября. Патрульные остановили такси за нарушение правил дорожного движения и увидели на заднем сиденье человека без признаков жизни. Им оказался Антон Поляков.

Правоохранители сообщили на брифинге, что полиция рассматривает две версии: смерть вследствие хронического заболевания и отравления неизвестным веществом - самостоятельно или другим лицом. При этом правоохранители на данный момент больше склоняются к версии естественной смерти. По информации полиции, вечером нардеп употреблял алкоголь.

Антон Поляков был членом фракции "Слуга народа", но в ноябре 2019 был исключен, поскольку голосовал вопреки позиции фракции. В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу "За будущее".

Нардеп известен громкими заявлениями. В частности, Поляков рассказывал в эфире телеканала "Украина 24", как депутатам от "Слуги народа" раздавали конверты с деньгами в туалете.

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай?.. При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?" - заявлял он.