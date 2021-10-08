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"Свобода слова Савика Шустера" 8 октября: "Ящик Пандоры Зеленского" В программе будут обсуждаться четыре важные темы, а также пройдут голосования среди зрителей

В пятницу, 8 октября, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Свобода слова Савика Шустера". Гости в студии, среди которых будут известные политики и журналисты, обсудят вопросы, о которых сегодня говорит вся страна.

В прямом эфире 8 октября обсудим:

• Савик Шустер о трагедии Бабьего Яра;

• Офшоры Зеленского и "Квартала 95": должен ли Президент объясниться?

• Саакашвили в тюрьме: что должно произойти, чтобы он вышел на свободу?

• Кому выгодно увольнение Дмитрия Разумкова: стране или "Слуге народа"?

О годовщине страшной трагедии Бабьего Яра, аресте Михаила Саакашвили, увольнении Дмитрия Разумкова и миллионах на офшорных счетах Зеленского и "Квартала 95" – поговорим в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" или заходите на YouTube канал, а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Гости студии:

Дмитрий Разумков, народный депутат, внефракционный;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

Иван Крулько, народный депутат, Всеукраинское объединение «Батькивщина»;

Олег Волошин, народный депутат, "Оппозиционная платформа- За жизнь";

Сергей Рахманин, народный депутат, "Голос"

Виктор Чумак, исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины (2020); Сергей Фурса, заместитель директора Dragon Capital;

Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";

Коба Накопия, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение";

Роман Шлейнов, региональный редактор OCCRP, журналист интернет-издания журналистских расследований "Важные события";

Анна Бабинец, главный редактор агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо".

Также мы пригласили к дискуссии народных депутатов от партии "Слуга народа". Но, к сожалению, ответа от них пока не получили.

Они говорят, а решает народ.

Трансляция: