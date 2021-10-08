"Свобода слова Савика Шустера" 8 октября: "Ящик Пандоры Зеленского"
В программе будут обсуждаться четыре важные темы, а также пройдут голосования среди зрителей
В пятницу, 8 октября, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Свобода слова Савика Шустера". Гости в студии, среди которых будут известные политики и журналисты, обсудят вопросы, о которых сегодня говорит вся страна.
В прямом эфире 8 октября обсудим:
• Савик Шустер о трагедии Бабьего Яра;
• Офшоры Зеленского и "Квартала 95": должен ли Президент объясниться?
• Саакашвили в тюрьме: что должно произойти, чтобы он вышел на свободу?
• Кому выгодно увольнение Дмитрия Разумкова: стране или "Слуге народа"?
О годовщине страшной трагедии Бабьего Яра, аресте Михаила Саакашвили, увольнении Дмитрия Разумкова и миллионах на офшорных счетах Зеленского и "Квартала 95" – поговорим в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" или заходите на YouTube канал, а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
Гости студии:
- Дмитрий Разумков, народный депутат, внефракционный;
- Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);
- Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
- Иван Крулько, народный депутат, Всеукраинское объединение «Батькивщина»;
- Олег Волошин, народный депутат, "Оппозиционная платформа- За жизнь";
- Сергей Рахманин, народный депутат, "Голос"
- Виктор Чумак, исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины (2020); Сергей Фурса, заместитель директора Dragon Capital;
- Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
- Коба Накопия, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение";
- Роман Шлейнов, региональный редактор OCCRP, журналист интернет-издания журналистских расследований "Важные события";
- Анна Бабинец, главный редактор агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо".
Также мы пригласили к дискуссии народных депутатов от партии "Слуга народа". Но, к сожалению, ответа от них пока не получили.
Они говорят, а решает народ.
Трансляция: