"Свобода слова Савика Шустера" 8 октября: "Ящик Пандоры Зеленского"

В программе будут обсуждаться четыре важные темы, а также пройдут голосования среди зрителей

"Свобода слова Савика Шустера" 8 октября: "Ящик Пандоры Зеленского"

В пятницу, 8 октября, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Свобода слова Савика Шустера". Гости в студии, среди которых будут известные политики и журналисты, обсудят вопросы, о которых сегодня говорит вся страна.

В прямом эфире 8 октября обсудим:

• Савик Шустер о трагедии Бабьего Яра;

• Офшоры Зеленского и "Квартала 95": должен ли Президент объясниться?

• Саакашвили в тюрьме: что должно произойти, чтобы он вышел на свободу?

• Кому выгодно увольнение Дмитрия Разумкова: стране или "Слуге народа"?

О годовщине страшной трагедии Бабьего Яра, аресте Михаила Саакашвили, увольнении Дмитрия Разумкова и миллионах на офшорных счетах Зеленского и "Квартала 95" – поговорим в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" или заходите на YouTube канал, а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Гости студии:

  • Дмитрий Разумков, народный депутат, внефракционный;
  • Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);
  • Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
  • Иван Крулько, народный депутат, Всеукраинское объединение «Батькивщина»;
  • Олег Волошин, народный депутат, "Оппозиционная платформа- За жизнь";
  • Сергей Рахманин, народный депутат, "Голос"
  • Виктор Чумак, исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины (2020); Сергей Фурса, заместитель директора Dragon Capital;
  • Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
  • Коба Накопия, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение";
  • Роман Шлейнов, региональный редактор OCCRP, журналист интернет-издания журналистских расследований "Важные события";
  • Анна Бабинец, главный редактор агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо".

Также мы пригласили к дискуссии народных депутатов от партии "Слуга народа". Но, к сожалению, ответа от них пока не получили.

Они говорят, а решает народ.

Трансляция: 