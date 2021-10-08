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Тест для Слуги народа и Стефанчука — политолог о скандальном заявлении Третьяковой Алексей Якубин рассказал, какие должны быть последствия за слова депутата

Народный депутат из "Слуги народа", глава комитета социальной политики Галина Третьякова отреагировала на смерть депутата Антона Полякова сообщением в чате своей фракции: "Одним врагом меньше". Ее отстранили на пять дней от пленарных заседаний. Ситуацию прокомментировал политолог Алексей Якубин в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Такие заявления недопустимы, это дегуманизирующие заявления, а господин Поляков все же был человеком. Мне кажется, в публичной плоскости такие высказывания неприемлемы. Он был не только ее коллегой, речь в любом случае о человеке. Я думаю, за эти слова должна быть некая ответственность. Пока что только отстранение, но я думаю, что нужно ставить вопрос о ее отзыве с поста главы комитета как минимум", — сказал он.

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Политолог отметил, что это не первое заявление Третьяковой, которое вызвало скандал.

"Я напомню, что она и в Трехсторонней контактной группе присутствует, и во многих других вещах. И это далеко не первое ее заявление, которое получило огласку, она и про детей говорила, и так далее. Я думаю, что для "Слуги народа" и новоизбранного спикера Стефанчука это будет тест", — сказал он.

Напомним, Антон Поляков был обнаружен мертвым в такси 8 октября. По сообщению киевской прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Антон Поляков был членом фракции "Слуга народа", но в ноябре 2019 года был исключен, поскольку голосовал вопреки позиции фракции. В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу "За майбутнє".

В 2020 году Галина Третьякова оказалась в центре скандала из-за заявления о "детях низкого качества" в малообеспеченных семьях.