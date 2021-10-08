Тест для Слуги народа и Стефанчука — политолог о скандальном заявлении Третьяковой

Алексей Якубин рассказал, какие должны быть последствия за слова депутата

Тест для Слуги народа и Стефанчука — политолог о скандальном заявлении Третьяковой

Народный депутат из "Слуги народа", глава комитета социальной политики Галина Третьякова  отреагировала на смерть депутата Антона Полякова сообщением в чате своей фракции: "Одним врагом меньше". Ее отстранили на пять дней от пленарных заседаний. Ситуацию прокомментировал политолог Алексей Якубин в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Такие заявления недопустимы, это дегуманизирующие заявления, а господин Поляков все же был человеком. Мне кажется, в публичной плоскости такие высказывания неприемлемы. Он был не только ее коллегой, речь в любом случае о человеке. Я думаю, за эти слова должна быть некая ответственность. Пока что только отстранение, но я думаю, что нужно ставить вопрос о ее отзыве с поста главы комитета как минимум", — сказал он.

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Политолог отметил, что это не первое заявление Третьяковой, которое вызвало скандал.

"Я напомню, что она и в Трехсторонней контактной группе присутствует, и во многих других вещах. И это далеко не первое ее заявление, которое получило огласку, она и про детей говорила, и так далее. Я думаю,  что для "Слуги народа" и новоизбранного спикера Стефанчука это будет тест", — сказал он.

Напомним, Антон Поляков был обнаружен мертвым в такси 8 октября. По сообщению киевской прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Антон Поляков был членом фракции "Слуга народа", но в ноябре 2019 года был исключен, поскольку голосовал вопреки позиции фракции. В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу "За майбутнє". 

В 2020 году  Галина Третьякова оказалась в центре скандала из-за заявления о "детях низкого качества" в малообеспеченных семьях.

Источник Украина 24 Теги Верховная Рада Антон Поляков Галина Третьякова