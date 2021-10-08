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"Даже не извиняется": политолог о скандальных словах Третьяковой насчет умершего нардепа Третьякову следует убрать из Комитета по вопросам соцполитики, отметил политэксперт

Нардеп из "Слуги народа" Татьяна Третьякова попала в очередной скандал. В этот раз она назвала смерть нардепа Антона Полякова - "минус один враг". Об этом, по словам лидера группы "За майбутнє" Игоря Палицы, она написала в партийном чате "Слуги народа".

Высказывания Третьяковой прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политический эксперт Тарас Загородний.

"Я не знаю почему "слуги народа" до сих пор держат госпожу Третьякову на этом посту (Третьякова - председатель Комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов – ред.), тем более по вопросам социальной политики, хочу напомнить. После ее слов по детям о том, что у нас лишние дети и так далее, если они ("Слуга народа"- ред.) по этому (поводу – ред.) ее не убрали, то тут точно не уберут, судя по тому, что она там еще говорит. Она не останавливается, она даже не извиняется. Не знаю, что нужно, чтобы госпожа Третьякова сделала для того, чтобы ее, наконец, исключили, по крайней мере, сняли хотя бы из комитета. Потому что, если вы ("Слуга народа"- ред.) дальше будете поддерживать такое, мягко говоря, неадекватное поведение народного депутата, то вся токсичность будет разбегаться на "слуг народа". Надеюсь, какие-то шаги будет со стороны "слуг народа", потому что это на вашей (команде "Слуга народа" - ред.) ответственности, это ваш депутат", — отметил политэксперт.

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Напомним, сегодня стало известно о смерти депутата Антона Полякова. Смерть его подтвердили и в Нацполиции и в Офисе генпрокурора. Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины, сообщила, что в данный момент по факту смерти Полякова открыто уголовное производство по статье умышленное убийство.

Полякова обнаружили сотрудники патрульной полиции, остановившие такси, водитель которого нарушил ПДД. В салоне авто полицейские обнаружили нардепа, который на этот момент находился без сознания. "Скорая", которая приехала на вызов, не смогла вернуть к жизни нардепа.

Лидер группы "За майбутнє" Игорь Палица с трибуны Верховной Рады заявил о том, что в партийном чате "Слуги народа" нардеп Татьяна Третьякова негативно отозвалась о смерти нардепа Антона Полякова.

"Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заботиться о людях, детях, госпожа Третьякова написала, что одним врагом меньше, о Полякове, о смерти Антона Полякова. Я хотел бы попросить вас, уважаемая фракция "Слуга народа", сделать вывод из слов госпожи Третьяковой... Каким бы политическим оппонентом, или каким бы человеком не был Антон Поляков, умер человек, кроме того, наш коллега по парламенту", — сказал депутат Игорь Палица.