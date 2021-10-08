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"Это ваши эротические фантазии": экс-министр и "слуга народа" поспорили в прямом эфире Владимир Омелян рассказал о народном названии новой коалиции, Камельчук ответил

Нардеп из "Слуги народа" Юрий Камельчук и экс-глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян устроили перепалку в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" из-за коалиции.

Владимир Омелян: На прошлой неделе мы наблюдали подготовку к помпезному съезду в Трускавце. Все было красиво, все смотрели, кто как приезжает, кто о чем будет говорить. Нашелся план трансформации Украины на 277 млрд долларов, хотя его нет, и мы все это понимаем. На этой неделе мы завершили четверг коалицией "БДСМ и маленькое Г" — "Батьківщина", "Довіра", "Слуги народа", "за Майбах" (так называют депутатскую группу "За майбутнє" — ред.) и тушки из "Голоса".

Юрий Камельчук: Это ваши эротические фантазии.

Владимир Омелян: Ну это так люди говорят.

Юрий Камельчук: Вы что-то не то слушаете, я не знаю, где вы ходите...

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Напомним, в четверг 7 октября в Верховной Раде обсуждалась отставка спикера Дмитрия Разумкова. Народные депутаты проголосовали "за". Против были только депутаты из фракций "Европейская солидарность" и ОПЗЖ, остальные фракции дали хотя бы несколько голосов.

Народный депутат из фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко также заявлял, что нардепов заставляли голосовать за отставку Разумкова.

"Сегодня по-другому сложилась политическая конъюнктура. Это их право инициировать отставку. Но если бы не те методы, которыми обрабатывают моих товарищей, в том числе "Слуг народа"... Кому-то предлагают позиции министров, кому-то предлагают почитать потенциальные уголовные дела. Кому-то напоминают... мне "передают приветы", и я хочу передать приветы обратно и хочу сказать, что я лично не буду голосовать, и поверьте, не всех вы укатаете", — сказал он.