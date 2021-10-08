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Шок для всех нас: "слуга народа" о смерти нардепа Полякова Людмила Буймистер призвала не спекулировать на смерти нардепа Антона Полякова

В Киеве ночью стало известно о смерти народного депутата Антона Полякова. Событие уже подтвердили в правоохранительных органах. Эту трагедию прокомментировала в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" коллега нардепа по парламенту, депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

"Это действительно большая трагедия и я сочувствую всем родным и близким. Это огромный шок, я думаю, для каждого из нас, кто еще вчера видел господина Антона на заседании Верховной Рады Украины, как говорится, в добром здравии. Поэтому я надеюсь, что расследование этого случая будет очень быстрым и эффективным, и мы от правоохранительных органов услышим уже скоро версию того, что произошло. Но спекулировать на эту тему сегодня, я думаю, не стоит", - отметила нардеп.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook сообщила, что нардепа ночью обнаружили сотрудники патрульной полиции в салоне такси. Автомобиль правоохранители остановили из-за нарушений водителем ПДД. Медики, которые приехали на вызов, спасти политика не смогли, он скончался.

"Ночью скончался народный депутат Антон Поляков. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения."Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине", — сообщила Венедиктова.

Также она отметила, что по факту смерти нардепа начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В статье идет речь об умышленном убийстве.

"Причины смерти будут устанавливаться во время вскрытия, которое произойдет уже в ближайшие часы. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи", — сообщила генпрокурор.

Пресс-служба Киевской прокуратуры, в свою очередь, сообщила, что смерть нардепа Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.