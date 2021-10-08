10:24, Сегодня

Смерть нардепа Полякова: Шкиряк указал на интересный момент Экс-советник главы МВД рассказал об обстоятельствах гибели депутата

Народный депутат Антон Поляков был найден мертвым в такси. Подробности рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" экс-советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Я узнал о происшествии еще в 7 часов утра. Известно, что патрульные остановили такси за нарушение правил дорожного движения и увидели на заднем сиденье человека в не совсем нормальной позе. Они решили проверить, и таким образом был обнаружен народный депутат Антон Поляков без признаков жизни. Сейчас идет следствие, причины должны быть установлены. Нужно дождаться выводов судебно-медицинской экспертизы. Единственное, что можно на сегодняшний день сказать и подтвердить, — что были признаки рвотного рефлекса, и то, что машина останавливалась с руки. То есть такси не вызывали по телефону, как обычно делается, а остановили с руки", — рассказал он.

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По словам Шкиряка, нужно поскорее выяснить настоящие обстоятельства смерти депутата, чтобы остановить волну слухов и домыслов.

"Учитывая резонанс этого происшествия, нужно отметить, что буквально несколько дней назад Поляков выступил с жесткой критикой раздачи денег. И чтобы снять все конспирологические теории, которые есть в соцсетях, власть должна как можно скорее дать объективную оценку этой ситуации", — сказал он.

Добавим, по состоянию на 10:20 стали известны причины смерти по результатам вскрытия. По сообщению киевской прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Антон Поляков был членом фракции "Слуга народа", но в ноябре 2019 года был исключен, поскольку голосовал вопреки позиции фракции. В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу "За майбутнє".

Ранее Поляков рассказывал, что депутатам из "Слуги народа" раздавали конверты с деньгами в туалете.

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай?.. При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?" – заявлял он.