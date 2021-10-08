00:04, Сегодня

"Ниже плинтуса" – Разумков раскритиковал коллег-депутатов за нарушение законов Политик рассказал почему депутатам нельзя принимать законы нарушая закон

Нарушения законов депутатами в Верховной Раде и отказ от принципов, которые декларировались до выборов, стали ключевыми причинами того, что монобольшиство начало терять поддержку общества. Об этом в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" рассказал экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По словам политика, ему очень не нравилось, когда депутаты парламента принимали законы нарушая закон. Тогда такие действия нардепов выглядили "ниже плинтуса". Разумков считает, что с таким подходом депутаты не могут требовать от народа соблюдать те же законы, за которые слуги народа голосуют в Верховной Раде.

Также Разумков высказался по поводу законопроекта об открытии рынка земли, который вызвал небывалый резонанс среди украинского народа. Политик отметил, что был против принятия этого закона.

"Я выступал против того, чтобы было 200 тысяч гектаров в одни руки. Если бы был другой законопроект, то намного бы проще все прошло. Если говорить о програмных принципах, которые закладывались во время избирательной кампании - да, речь шла об открытии рынка земли, но в другой последовательности. Мы говорили, о том, что сначала примем законы, которые это позволят, а потом уже будет открывать рынок. Фактически мы это и сделали в конце, когда пролонгировали открытие рынка и привязали его к референдуму который, если примет такое решение украинский народ, позволит покупать земли иностранным инвесторам", - сказал политик.

Напомним, что Дмитрий Разумков перестал быть председателем Верховной Рады 7 октября. За его отставку проголосовали народные депутаты.

Ранее политик рассказал, принял бы он участие в выборах два года назад, если бы знал, что с ним поступят подобным образом.

"Я боролся не за победу Зеленского, я боролся за победу принципов, с которыми мы шли на выборы в 2019 году. То, что мы обещали людям, я продолжал это делать, потому что я искренне верил в то, что мы говорили, в то, что мы защищали, и в своей программе, и в своих выступлениях во время эфиров два года назад. И сегодня я сделал бы такой же выбор, я бы пошел защищать то, во что верю я, во что верит большая часть наших людей, потому что именно за это они голосовали", — сказал он.

Добавим, что процесс отставки Разумкова был запущен депутатами монобольшинствав Трускавце, где депутатская фракция "Слуга народа" собрала больше 150 подписей, чтобы инициировать отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров ранее говорил, что сбор подписей за отставку Разумкова инициировал не президент, а глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.