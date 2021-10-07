23:52, Вчера

Разумков ответил на слухи о связах с олигархами Экс-спикер парламента отметил, что за его отставку могло проголосовать меньше нардепов, если бы он такие связи имел

Обвинения, касающиеся возможных связей с олигархами, прокомментировал в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. По его словам, если бы у него были такие связи, его отставку в парламенте могли б и не поддержать.

Разумков также поблагодарил тех нардепов, которые не проголосовали за его отставку. Он отметил, что всегда приятно иметь единомышленников, которые разделяют общие ценности.

"Приятно иметь друзей, но гораздо ценнее иметь единомышленников и людей, которые разделяют с тобой ценности, разделяют принципы, готовы идти, иногда против системы, иногда это не просто, но, если ты знаешь, что это правильный шаг, ты его будешь делать. И на самом деле он не такой тяжелый, как кажется", — отметил он.

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Разумков также отметил появление в Раде "новой коалиции". Также он прокомментировал слухи, в которых его подозревали в связях с олигархами.

"Сегодня действительно мы увидели интересную картину в зале Верховной Рады, мы увидели новую коалицию - "Батькивщина", "Доверие", "Слуга народа" и "За будущее". И для меня это странно, потому что коллеги много рассказывали о связях Разумкова с олигархами. Можем посмотреть, кто за что проголосовал. Если бы были такие связи, то сегодня я получил гораздо меньше голосов за свою отставку. Это так, не просто огульное обвинение, а конкретика, реально конкретика, которую мы можем обсуждать", — подчеркнул экс-спикер парламента.

Стоит отметить, что народный депутат из фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко ранее заявил, что народных депутатов принуждали голосовать за отставку Разумкова.

"Сегодня по-другому сложилась политическая конъюнктура. Это их право инициировать отставку. Но если бы не те методы, которыми обрабатывают моих товарищей, в том числе "Слуг народа"... Кому-то предлагают позиции министров, кому-то предлагают почитать потенциальные уголовные дела. Кому-то напоминают... мне "передают приветы", и я хочу передать приветы обратно и хочу сказать, что я лично не буду голосовать, и поверьте, не всех вы укатаете", — сказал он.

Напомним, в четверг 7 октября в Верховной Раде обсуждалась отставка спикера Дмитрия Разумкова. Народные депутаты проголосовали "за".

Ранее нардеп из "Слуги народа" Алексей Устенко в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" на выездном заседании в Трускавце собрала больше 150 подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что сбор подписей за отставку Разумкова инициировал не президент, а глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В свою очередь Арахамия отметил, что Разумков был делегирован на свою должность фракцией "Слуга народа" и может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством.