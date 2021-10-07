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Разумков жестко отреагировал на вопрос "слуги народа": кто изменился, покажут выборы "Разумков не изменился, вам может это нравиться или нет"

В Украине не утихает резонансная тема с отставкой главы Верховной Рады в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" бывший председатель парламента Дмитрий Разумков вступил в перепалку с депутатом из фракции "Слуга народа" Александром Ковальчуком.

Все началось с вопроса народного депутата, в котором он попросил объяснить резкое изменение Разумкова по поддержке президентской команды и предлагаемых законопроектов, которые голосовались в Верховной Раде.

"Я для себя определяю три периода Разумкова: ранний Разумков, Разумков среднего периода и тот Разумков, которого мы видим сейчас. И этого Разумкова, которого мы видим сейчас, я просто не понимаю. Хотя мне очень нравился Разумков начального периода, когда мы вместе работали в округах, говорили о программе президента и партии. Далее был Разумков в парламенте, где он демонстрировал свой профессионализм, преданность программы партии. Далее был закон о рынке земли, когда я перестал понимать Дмитрия Александровича и его действия. Эти действия привели к тому, что мы имели фактически заблокирован парламент и тратили миллионы гривен налогоплательщиков в воздух, ведь правки от оппозиции были ни о чем. И Разумков не сделал ничего, чтобы остановить это расточительство. И третий период - когда произошло неголосование за прекращение работы антиукраинских каналов. Разумков хорошо говорит о соблюдении законов, но его действия расходятся со словами. Поэтому есть шанс возвращения того Разумкова и было триггером к таким кардинальным изменениям?", - спросил Ковальчук.

Разумков, в свою очередь, заявил, что "каким был, таким остается и сегодня".

"Изменились ли вы? Увидим, и на это будут отвечать люди на следующих выборах", - подчеркнул он.

"Я был таким, каким остаюсь и сегодня. Изменились вы - увидим, и на это отвечать люди, которые голосовали за вас", - сказал он.

Также Разумков прокомментировал обвинения по поводу отказа поддерживать инициированные монобильшинством предложения, в частности о введении санкций СНБО против некоторых украинских СМИ.

"За СНБО, скажу так: я не поддерживаю внезаконный способ введения санкций. Относительно ресурсного законопректа: с большим бизнесом вы и так договорились, а то, что вы расширяете полномочия налоговой, которая будет "догонять" средний и малый бизнес - этого я тоже не поддерживаю. За закон о земле я вам говорил всем: не заносите закон о земле в 200 000 гектаров в одни руки, но мне сказали, что все пройдет. И вы заблокировали этот закон, а не я. Поэтому давайте не будем перекладывать все со здоровой головы на больную. Каждый будет отвечать за свое", - добавил экс-спикер.

Кроме того политик намекнул, что на следующих выборах фракция "Слуга народа" может и не получить такую ​​бешеную поддержку людей, как в 2019 году.

"Поэтому, Разумков не изменился, вам может это нравиться или нет. Изменились вы - определять люди и следующие выборы покажут, кто изменился, а кто нет. И думаю, что вам это не понравится", - подытожил Дмитрий Александрович.

Напомним, что Дмитрий Разумков был отправлен в отставку с должности председателя Верховной Рады в четверг, 7 октября.

Сам Разумков, комментируя свою отставку заявил, что из команды президента Зеленского убирают многих и даже назвал имена неугодных.

"Я не думаю что она (команда Зеленского - ред.) распадается, я думаю с ней убирают. Это совершенно разные подходы. Кого? Ну, многих из тех, кого там нет, например, Трофимов, Рябошапка, Богдан, Разумков Гончарук", — сообщил экс-спикер.