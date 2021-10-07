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"Кива должен сидеть" – Ляшко о поздравлении в адрес Путина Лидер "Радикальной партии" обрушился с критикой из-за сообщения нардепа от ОПЗЖ, размещенного в Telegram

Ситуацию с взаимоотношениями Украины со странами, которые являются соседями, а также поздравление президента РФ Владимира Путина с днем рождения народным депутатом от ОПЗЖ Ильей Кивой, прокомментировал в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

На вопрос о том, может ли между Украиной и республикой Беларусь начаться полномасштабная война, Ляшко ответил, что проблема между странами есть, но он надеется, что до вооруженного конфликта не дойдет.

"Я надеюсь, что такого никогда не будет. Но у нас действительно есть сейчас огромная проблема, потому что, я считаю, что абсолютно бестолковая, не компетентная, непрофессиональная внешняя политика нынешней власти привела к тому, что Украина сегодня фактически как в Сталинградском котле. Со всех сторон у нас одни враги, на какую границу, на какую часть границы не глянешь, у нас нет нигде союзников, ну, кроме Польши, и то, да, пока не поднимаются вопросы, которые разъединяют. Что это за политика? Беларусь, которая всегда была дружественной, и мы сегодня получили фактически российскую военную базу на своей северной границе. Протяженность общей границы с Белоруссией 1000 км, даже Гитлер на два фронта не мог воевать, он проиграл когда союзники открыли западный фронт. Венгрия, Румыния, Беларусь, я уже не говорю за этих кремлевских чертей", — отметил политик.

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Ляшко также отреагировал на поздравление президента страны-агрессора Владимира Путина, которое опубликовал у себя в Telegram нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.

"Кива поздравляет Путина с днем рождения! Понимаете, когда Кива поздравляет Путина с днем рождения, то этот человек должен не в парламенте сидеть, а в тюрьме, потому что брать и приветствовать человека, который отдает приказы и убивает наших граждан, 14 тысяч человек погибли на Донбассе, из них четыре тысячи мирных людей, у кого может повернуться язык, мозги, и где должна быть совесть, чтобы поздравлять с днем рождения и при этом носить значок народного депутата Украины? Поэтому с Беларусью, я считаю, у нас огромные проблемы есть и сейчас, и могут быть в будущем, и это огромные угрозы для Украины. Поэтому и генеральный штаб и Министерство обороны, и все соответствующие службы имеют перенацеливать все свои ресурсы. И еще один вывод с Беларусью какой? Надо иметь мощную свою армию. Недофинансирование армии в этом году 2 млрд гривен", -заявил политик.

Как известно, 7 октября народный депутат Илья Кива в Telegram разместил сообщение для президента РФ Владимира Путина. "Сегодня хочу поздравить Владимира Владимировича Путина с Днем Рождения, здоровья, сил и Божьего благословления", — написал нардеп в своем сообщении.

Ранее, народный депутат из партии "Слуга народа" Егор Чернев написал на своей странице в социальной сети Facebook, что Украина как никогда близка к открытому военному противостоянию с Беларусью. Чернев считает, что к военным действиям Александра Лукашенко подтолкнет его российский коллега Владимир Путин.

"Сам Путин открыто напасть на нас не может - слишком большие риски. Использовать для этого фейковые республики также не получится - у них нет авиации и ракет, а без них победить Украину невозможно. Однако ракеты и авиация есть у Лукашенко, а еще он заявляет, что собирается закупить у России С-400, новые самолеты и вертолеты и другое вооружение", — пишет Чернев.