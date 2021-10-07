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Из команды Зеленского убирают многих – Разумков назвал фамилии Бывший председатель Верховной Рады сообщил, что команда Зеленского не распадается, а из нее убирают членов

Из команды президента Владимира Зеленского многих убирают. О ком идет речь в данном случае, сообщил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" сообщил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я не думаю что она (команда Зеленского - ред.) распадается, я думаю из нее убирают. Это совершенно разные подходы. Кого? Ну, многих из тех, кого там нет, например, Трофимов, Рябошапка, Богдан, Разумков, Гончарук", — сообщил экс-спикер.

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Разумков во время выступления в эфире не смог ответить на вопрос, по какому алгоритму из команды Владимира Зеленского исключали членов.

"По какому принципу, это лучше надо спросить у президента", — отметил он.

Также Разумков ответил на вопрос, пошел бы он на выборы 2 года назад, если бы знал, что с ним поступят подобным образом.

"Я боролся не за победу Зеленского, я боролся за победу принципов, с которыми мы шли на выборы в 2019 году. То, что мы обещали людям, я продолжал это делать, потому что я искренне верил в то, что мы говорили, в то, что мы защищали, и в своей программе, и в своих выступлениях во время эфиров два года назад. И сегодня я сделал бы такой же выбор, я бы пошел защищать то, во что верю я, во что верит большая часть наших людей, потому что именно за это они голосовали", — сказал он.

Напомним, в четверг 7 октября в Верховной Раде обсуждалась отставка спикера Дмитрия Разумкова. Народные депутаты проголосовали "за".

Ранее нардеп из "Слуги народа" Алексей Устенко в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" на выездном заседании в Трускавце собрала больше 150 подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что сбор подписей за отставку Разумкова инициировал не президент, а глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В свою очередь Арахамия отметил, что Разумков был делегирован на свою должность фракцией "Слуга народа" и может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством.