21:23, Сегодня

"Европа сама виновата": Ляшко объяснил в чем "В том, что происходит сейчас в Европе виноваты европейские лидеры, которые попали в ловушку не послушавшись нас"

Энергетический кризис, который сейчас набирает обороты на всем европейском континенте, возник из-за нежелания европейских лидеров прислушиваться к советам Украины. Об этом сказал в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

По словам политика, Европа попала в ловушку Путина, согласившись на строительство газопровода "Северный поток-2". Так президент РФ получил серьезный аргумент для манипулирования европейскими странами в вопросе энергетики.

"Европейцы хотели "Северный поток-2 ", газ от Путина - это и получили. Мы на этой "газовой игле" сидели почти 20 лет и мы Европу предупреждали о последствиях. Для Путина энергоносители - оружие, инструменты влияния. В том, что происходит сейчас в Европе виноваты европейские лидеры, попавшиеся в ловушку не послушав нас", - сказал Ляшко.

Олег Ляшко уверен, что цена на газ будет расти и дальше, а вместе с этим начнет дорожать электричество. Это приведет к серьезным кризисам.

"Из-за цены на газ растет цена на электричество, по всей Европе закрываются предприятия. Будут серьезные социальные, политические и экономические последствия, в том числе для Европы", - считает лидер "Радикальной партии".

Кроме того, Ляшко обвинил во лжи украинское правительство, которое уверяет страну в беспроблемному отопительном сезоне.

"Нафтогаз" заявляет, что нужно купить 5 миллиардов кубов газа для отопительного сезона. Это значит, что нужно выбросить 5 миллиардов, чтобы заплатить за газ. Значит газа у нас нет, а заявления правительства лживые ", - добавил он.

Политик также озвучил варианты решения энергетических проблем для Украины в будущем.

"Создать стратегию энергетической безопасности страны, отказаться от российского бесплатного газа, угля, электричества - это западня, мы потеряем свою независимость. Также нужно развивать зеленую энергетику - возобновляемые источники энергии, которые нынешняя украинская власть уничтожает. И добывать свой газ, уголь, свой торф.

Ранее внефракционный депутат в Верховной Раде Виктория Гриб заявила, что Украина абсолютно не готова к отопительному сезону. К примеру, по словам, нардепа, в украинских хранилищах есть всего 883 тысячи тонн угля - в три раза меньше нежели в 2020 году.

Самая большая проблема в том, что мы все сфокусированы на "Теплокоммунэнерго", которые работают на газу. Но ведь есть предприятия, которые работают на угле, а некоторые города вообще не готовы к отопительному сезону, потому как не понимают, где им брать уголь", - говорит Гриб.