20:24, Сегодня

Будут серьезные голосования – Соболев о важных вопросах относительно Киева и президента Нардеп отметил, что в парламенте скоро будет много голосований, касающихся КГГА и выборов президента

В Украине хотят разделить должность мэра от должности председателя городской администрации. Кроме того, в политсиле "Батькивщина" отметили, что кроме этого, есть вероятность принятия закона о том, что президент, который ранее подал в отставку, сможет опять принимать участие в выборах на пост главы державы. Об этом сообщил в программе "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат Сергей Соболев.

Соболев отметил, что сегодня в парламенте нужна координация оппозиционных сил, так как в одиночку нардепы не могут противостоять некоторых решениям, которые по мнению парламентария, вредят стране.

"Сейчас есть вопрос один - сможет ли парламент стать той отправной точкой, после которой путь не возврата назад будет уже невозможен. Я убежден, что сейчас вопрос одиночек, которые будут бороться с этой властью... не пройдет. Здесь должны быть скоординированные усилия. И поэтому сейчас будут очень серьезные голосования на следующих буквально днях. Первое голосование - дадим ли мы изменить закон о Киевской государственной администрации. Вы знаете, такой проект лежит в парламенте, они хотят зачистить Киевскую городскую государственную администрацию, разделить должности председателя, который избран всенародно, и того, кого назначает президент. Этот закон сейчас это запрещает сделать. Второй закон, который они сейчас попытаются проталкивать, может ли президент, подавший в отставку, снова баллотироваться. Сейчас закон, избирательный кодекс это прямо запрещает. Но если они соберут 226 голосов, мы понимаем игру, которая начнется. И таких случаев сейчас очень много", — сообщил он.

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Соболев также отметил, что в данный момент досрочные парламентские выборы не смогут состояться, так как на это влияет норма закона.

"Досрочные парламентские выборы - это невозможный сценарий сейчас, пока есть прямая норма избирательного кодекса, который запрещает тому, кто досрочно сложил полномочия, снова баллотироваться, но, я убежден, если в их головах есть такой план, им тогда надо быстро изменить закон. И вот тут устоит ли парламент, не устоит ли - это будет вопрос. Я еще раз говорю, у нас сегодня уникальная возможность, не могут одиночки противостоять этому, при всем уважении к кому-либо. У нас есть возможность координировать усилия по тому, чтобы вернуть работу парламента в законное русло, чтобы оппозиция имела свои права", — сказал нардеп.

Соболев также сообщил, что сегодня оппозиция должна быть сплоченной, так как от этого зависит развитие страны



"Когда, в свое время, было право оппозиции занять ключевые комитеты, включая бюджетный, занимать должность первого вице-спикера, когда у оппозиции было право, например, четко останавливать любые решения, которые противоречили регламенту, затем при Януковиче этот раздел вообще убрали, заодно убрав раздел, о том, как формируется и расформировывается большинство, мы тоже понимаем зачем. Поэтому это вопросы, на которых сегодня должна настаивать вся оппозиция, независимо от того, была ли она вместе с Зеленским, или теперь она в оппозиции к нему, это уже вопрос развития страны", — сообщил он.

Политик также отметил, что сегодня парламент принимает решения, которые негативно отражаются на экономическом и социальном развитии страны.

"На сегодняшний день этот парламент себя изжил, дальше этот парламент в таком виде существовать не может...Заменили премьера - ничего не изменилось, заменили десятки министров - ничего не изменилось, теперь думают, что заменят спикера. Нет, надо менять ту экономическую и социальную стратегию, которую они избрали, и которая ведет страну к краху. Мы считаем, что этот шаг приблизил вплотную к очередным решениям, которые приведут к внеочередным парламентским выборам", — сообщил Сергей Соболев.