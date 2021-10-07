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Ничего общего с законом — "слуга народа" о том, почему была против отставки Разумкова Людмила Буймистер объяснила свою позицию по отставке спикера парламента

В "Слуге народа" некоторые депутаты проголосовал против отставки с поста спикера Дмитрия Разумкова. Свою позицию объяснила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" одна из таких депутатов Людмила Буймистер.

"Во-первых, я считаю, что в любой ситуации мы должны поступать по закону. А то, что происходит последние две недели в парламенте, с законностью не имеет ничего общего. Я как мажоритарщица не знаю, каким образом я должна убеждать своих избирателей выполнять законы, которые мы принимаем. Так нужно начинать с себя и выполнять закон самим. Ну и второе, мне очень не нравится тенденция, которая сегодня началась в парламенте и во фракции "Слуга народа", когда фактически профессиональных людей начинают выдавливать из власти. Господин Разумков — это был первый такой звоночек, ведь вспомните, сколько он рассказывал о принципах и программе партии "Слуга народа" перед выборами в парламент и президентскими. Фактически он был именно профессиональным лицом партии "Слуга народа". Именно он воплощал собой профессионализм и экспертность", — сказала она.

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Депутат предупредила о последствиях происходящего в парламенте.

"И мне говорят уже каждый день, что меня будут исключать из фракции. Кстати, не исключено, что такое произойдет. Эта тенденция приведет только к одному — к том, что мы будем иметь очень тяжелый отопительный сезон, очень тяжелый бюджетный процесс, потому что мы все еще не приняли бюджет, И любой политический кризис больно бьет по экономике, а значит, по каждому гражданину", — сказала она.

Напомним, в четверг 7 октября в Верховной Раде обсуждалась отставка спикера Дмитрия Разумкова. Народные депутаты проголосовали "за".

Ранее нардеп из "Слуги народа" Алексей Устенко в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" на выездном заседании в Трускавце собрала больше 150 подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что сбор подписей за отставку Разумкова инициировал не президент, а глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В свою очередь Арахамия отметил, что Разумков был делегирован на свою должность фракцией "Слуга народа" и может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством.