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Нардепов "обрабатывают": как заставляли голосовать за отставку Разумкова Депутат Андрей Николаенко рассказал, какими методами нардепов "обрабатывали" насчет голосования

Спикер парламента Дмитрий Разумков сумел завоевать уважение других фракций в Раде, рассказал в программе "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко.

"Я знаю Дмитрия Разумкова с 2012 года, он со мной работал, был моим советником. Я его знаю как профессионального и принципиального человека. Я лично независимо от решения фракции, которое будет приниматься завтра утром, я буду отстаивать свое право голосовать против отставки. Он пришел от "Слуги народа" и завоевал уважение других фракций", — сказал он.

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При этом депутат заявил, что нардепов принуждали голосовать за отставку Разумкова.

"Сегодня по-другому сложилась политическая конъюнктура. Это их право инициировать отставку. Но если бы не те методы, которыми обрабатывают моих товарищей, в том числе "Слуг народа"... Кому-то предлагают позиции министров, кому-то предлагают почитать потенциальные уголовные дела. Кому-то напоминают... мне "передают приветы", и я хочу передать приветы обратно и хочу сказать, что я лично не буду голосовать, и поверьте, не всех вы укатаете", — сказал он.

Напомним, в четверг 7 октября в Верховной Раде обсуждалась отставка спикера Дмитрия Разумкова. Народные депутаты проголосовали "за".

Ранее нардеп из "Слуги народа" Алексей Устенко в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" на выездном заседании в Трускавце собрала больше 150 подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что сбор подписей за отставку Разумкова инициировал не президент, а глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В свою очередь Арахамия отметил, что Разумков был делегирован на свою должность фракцией "Слуга народа" и может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством.

5 октября Разумкова отстранили от ведения двух ближайших заседаний Верховной Рады.