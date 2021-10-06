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Разумков озвучил пожелание преемнику и сказал, стыдно ли ему за работу Главное - чтобы не было стыдно, отметил спикер

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" пожелал следующему главе парламента, чтобы ему не было стыдно за свою деятельность.

На вопрос относительно пожелания своему преемнику, спикер ответил:

"Чтобы ему не было стыдно за то, что он будет делать в этой должности. Ни перед собой, ни перед людьми и ни перед законом".

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На вопрос, не стыдно ли ему самому, Разумков ответил:

"Мне не стыдно".

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко может стать первым вице-спикером Верховной Рады в результате кадровых перестановок, связанных с отставкой Разумкова. Сам Корниенко данную информацию не подтвердил.

Также Разумков прокомментировал свою возможную отставку.

"Происходит то, что происходит. Фракция "Слуга народа" решила отозвать с должности председателя Верховной Рады. Это регламентная норма, они имеют на это право. Мы можем говорить о методах, которые для этого используются, но это их право, их совесть... Что касается меня - я своих позиций не меняю. Я как приходил с базовыми ценностями в 2019 году, с такими сегодня и остаюсь", - заявил он.