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Если "беспредел", то полный - Разумков о процессе его отставки По словам спикера, "слуги народа" поступают, как им заблагорассудится

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" заявил, что народные депутаты от "Слуги народа" грубо нарушают процедуру по его отставке.

"Оно сначала начиналось как фарс, и будет заканчиваться так же как фарс... Пришло письмо от фракции... Я выдал подписные. Утром зашло, в 15:00 вы получили. Затем второе письмо от Арахамии - опять еще одни подписные, чтобы "наверняка" могли собрать. Я уже не говорю о формулировке. Там написано "отзывается Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины". Откуда он отзывается? Может, они меня из отпуска вызывают в Трускавец. Но это уже техника и лирика - делайте, что пожелаете. Затем, чтобы, не дай бог, не дать возможности лишнего выступить, меня отстраняют от ведения заседаний Верховной Рады вопреки регламенту. Хорошо, и это делайте - если "беспредел", то "беспредел" по-полной", - заявил Дмитрий Разумков.

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Также спикер прокомментировал сроки процедуры отставки: