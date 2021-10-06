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Поставлю пулеметы, и будет дискуссия: Разумков жестко поговорил со "слугой народа" Нардеп высказал спикеру претензию насчет работы Верховной Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" устроил перепалку с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Ковальчуком.

Нардеп упрекнул Дмитрия Разумкова, что депутаты вынуждены тратить много времени на рассмотрение "правочного спама":

"Сделали вы все возможное для того, чтобы украинцы не платили впустую, это выброшенные деньги налогоплательщиков ежедневно, за то, что мы слушали 12 тысяч правок от ОПЗЖ вместо того, чтобы остановить "правочный спам"... Сделали ли вы 100 процентов из 100, чтобы мы прекратили тратить деньги? Мы месяцами голосовали "правочный спам", когда вы сидели в президиуме".

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Претензия "слуги народа" возмутила спикера.

"Что вы сейчас говорите, что вы манипулируете? У вас это плохо получается. Почитайте закон, я не могу делать, что я хочу. Давайте я поставлю пулемет и тогда буду так вести дискуссию", - заявил Разумков.

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Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24" раскритиковал кадровую политику спикера Дмитрия Разумкова в вопросе назначения главы аппарата Верховной Рады. В ответ спикер обвинил "слуг народа" в давлении и шантаже.

Также Разумков прокомментировал свою возможную отставку.

"Происходит то, что происходит. Фракция "Слуга народа" решила отозвать с должности председателя Верховной Рады. Это регламентная норма, они имеют на это право. Мы можем говорить о методах, которые для этого используются, но это их право, их совесть... Что касается меня - я своих позиций не меняю. Я как приходил с базовыми ценностями в 2019 году, с такими сегодня и остаюсь", - заявил он.