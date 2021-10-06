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За что можно вылететь из фракции "Слуга народа": эксклюзив от нардепа Василий Мокан рассказал, будет ли он голосовать за отставку Дмитрия Разумкова

Парламентская фракция "Слуга народа" может поставить вопрос исключения депутатов, которые откажутся голосовать за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом рассказал в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан. Мокан сообщил, что он лично на намерен голосовать за отставку Разумкова. На вопрос, чем для него обернется неголосование, депутат ответил:

"Мы на эту тему не общались с фракцией. Очевидно, что я если не проголосую за отставку, фракция может поставить вопрос каких-то дальнейших действий, но звучало предложение написать в таком случае заявление о выходе из фракции. Но я вам скажу, что это значит юридически, что партия тогда получит возможность принять решение на съезде и забрать мандат народного депутата Украины".

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"Слуга народа" выразил уверенность, что "в Верховной Раде на самом деле должен быть плюрализм и свобода голосования". Мокан заверил, что его голосования никогда не противоречили программным принципам "Слуги народа", и он голосовал против только в кадровых вопросах.

"Сейчас, я так понимаю, вопрос стоит острее, поэтому я не знаю, какие будут дальнейшие шаги. Но в любом случае это будет предмет разговора с фракцией. Я готов конструктивно этот разговор провести", - добавил он.

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Напомним, Верховная Рада отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний. Также нардепы поддержали внесение в повестку дня вопроса об отзыве Разумкова с должности. Вопрос об отставке спикера планируют рассмотреть 7 октября. Заседание парламента 5 октября вел первый заместитель спикера Руслан Стефанчук.

Фракция "Слуга народа" на выездном заседании в Трускавце собрала больше 150 подписей, необходимых для инициирования отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был делегирован на свою должность фракцией "Слуга народа" и может быть заменен, если у него возникают разногласия с монобольшинством.