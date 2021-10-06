18:34, Сегодня

Не суд и не полиция: эксперт рассказал, кто в Украине соблюдает права человека Эксперт отметил, что в Украине очень мало людей доверяют судам, полиции, прокуратуре и СБУ

СМИ в украинском обществе являются определенным синонимом того, как можно добиться хотя бы какой-то справедливости. И очевидно, что сами СМИ это понимают.

Об этом сказал в эфире программы "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24", комментируя скандал с главой Укрэксимбанка Евгением Мецгером и журналистами, политический аналитик Андрей Сухарина.

"Вообще люди довольно часто руководствуются совершенно нерационально - даже когда занимают властные кабинеты. В этом случае высота твоего стула не зависит от того, как ты себе рационально ведешь. Мы уже затрагивали тему, будет ли финал этой истории, дела, будет какой обвинительный приговор. В 2016 2018, 2020 годах мы - фонд "Демократические инициативы" - проводили огромное исследование, посвященное правам человека. И среди этого исследования был один вопрос: "Если ваши права нарушены, то какой самый эффективный способ защиты, как вы считаете, есть в Украине?". Какой был ответ на первом месте? Суд? Нет. Полиция? Нет. СМИ", - рассказал он.

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По его мнению, когда люди понимают, что нарушают их права, они пытаются достаточно часто обратить на это внимание СМИ:

"Если об этом напишет газета, если об этом скажут на телеканале, то, возможно, дело будет двигаться дальше. Журналисты сами это понимают. Здесь хорошо видна журналистская солидарность, которая очень хорошо сработала. И здесь большая похвала, пожалуй, журналистскому сообществу, которое хорошо организовалось".

Проблема, по его словам, другая - в Украине настолько мало людей доверяют судам, полиции, прокуратуре, СБУ и т.п., что возникает вопрос: "А кому доверять?". Также он отметил, что это ситуация, которая не должна была быть в нормальной цивилизованной стране.

Напомним, председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования после нападения на журналистов.

"Ситуация, которая возникла вокруг Банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность", - говорится в заявлении Мецгера.

Пресс-служба банка сообщила, что на внеочередном заседании принял решение отстранить Мецгера на время расследования.

"Наблюдательный совет приносит свои искренние извинения членам съемочной группы программы СХЕМЫ Александру Мазуру и Кириллу Овсяному, а также представителям СМИ и всем гражданскому обществу за досадное и неподобающее поведение председателя правления и представителей банка", - говорится в заявлении.

Временно обязанности председателя правления исполняет Сергей Ермаков.

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В то же время политолог Пётр Охотин сказал, что инцидент с участием банка бросил на президента Украины тень.

"Однозначно, никак нельзя оправдывать действия действующего правления Укрэксимбанка. Это позор. Это тень на репутацию президента и вообще государственных органов. Я думаю, что должен быть хороший кейс наказания, чтобы другие чиновники понимали, что государство их поставило на какие-то посты не для того, чтобы они держались за крылья, на которых они летят и что-то решают, а наоборот. Власть уважают за то, что она каким-то образом коммуницирует с народом. А тут непонятно, неадекватное, хамское поведение", — отметил Охотин.